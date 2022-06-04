Bergamotun Faydaları Nelerdir? Bergamot Yağı Neye İyi Gelir?

Bağışıklık sistemini güçlendiren bergamot, çok sayıda antioksidanı içerir. Kötü kolesterolü düşüren ve kalp damar hastalıklarına karşı tüketilmesi önerilen bergamot, içeriğinde pek çok vitamin ve mineral barındırır. Bergamot kabuklarından elde edilen bergamot yağı ise ağrı giderici doğal bir çözüm olarak kullanılabilir. Gençlik çağında tüketilmeye başlanan bergamot suyu ve çayı, diyabet, kemik erimesi gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

Bergamot İçeriğinde Hangi Vitaminler Var?

Bergamot, limon ve acı portakalın melezlenmesi ile elde edilir. İçeriğinde A, E, C ve B vitamini bulunması açısından tam bir vitamin deposudur. Diğer yandan magnezyum, çinko, fosfor, potasyum, kalsiyum minerallerini içermektedir. Çoğunlukla Avrupa’da üretilen bergamot, aslında tropikal bir bitkidir. Ekşi ve acı tatları, hoş bir koku ile birleştiren bu meyve, şekerleme ve reçel yapımında da sıklıkla kullanılır. Yapraklarının ve kabuklarının tatlılara aroma vermek amacıyla kullanılması, hoş bir tadın yanında vitamin ve mineral içeren gıdaların hazırlanmasına yardımcı olur.

Bergamot Suyunun Yararları Neler?

Bergamot meyvesinin suyu, bağışıklık sistemini destekleyici ve iltihap giderici etkilere sahiptir. Özellikle ciltte yaşlanmayı geciktirmek amacıyla tüketilebilecek doğal meyve suları arasında bergamot suyu yer alır. Flavonlar bakımından zengin bergamot suyu, doğal bir mikrop öldürücü, idrar yolu enfeksiyonunun etkilerini azaltmak için tüketilebilecek en güzel içecektir.

Bergamot suyunun acı tadı aslında sağlığa yararlı olan flavonoidlerden gelir. Kan basıncı üzerine etki edebilen hesperidin flavonoidi, hipertansiyona iyi gelir. Damar sertliğine karşı tüketilmesi önerilen bergamot suyu, erken yaşlarda düzenli tüketim halinde kolestrol oluşum risklerini düşürür. Bergamot ve suyunu, bu meyveye karşı herhangi bir alerjisi bulunmayan kişilerin tüketmesi gerektiğini ifade etmek gerekir.

Bergamot Yağının Faydaları Neler?

Bergamot yağı, soğuk presleme yönteminden yararlanılarak elde edilir ve bergamot ağacının esansiyel yağı olarak tanımlanır. Diğer yandan bergamot meyvesinin kabuklarında da yağını çıkarmak mümkündür. Yeşil ile koyu sarı arasında bir renge sahip olan bergamot yağı, hoş kokusu ile dikkat çeker. Aromaterapide ve kozmetik alanında da sıklıkla kullanılır.

Bergamot yağı çaya veya salatalara eklenerek tüketildiğinde sindirim sistemi problemlerinin etkilerini azaltır. Masaj yağı olarak kullanılması halinde cilt gerginliğini alırken, pullu görünümü giderir. Doğal bir oda spreyi olarak kullanılabilir. İltihaplı yaraların rahatlatılması için nemli bir beze 2 damla damlatılarak, yara silinebilir. Yaraların iyileşme sürecine pozitif yönde katkı sağlar. Bergamot yağının diğer yararları şu yöndedir:

· İçeriğindeki Flavonoidler doğal antidepresan görevindedir. Kan dolaşımını hızlandırıp, stresi azaltan bergamot yağı, depresyon etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur. Dopamin ve serotonin hormonlarını uyararak rahatlamayı sağlayan bu yağ, sıcak bir bardak suyun içine 2 damla damlatıldıktan sonra su buharının tenefüs edilmesi ile kullanılabilir. Bu işlem yağın yatıştırıcı etkisinden yararlanmayı sağlar.

· Bergamot yağı, safra ve insülin salgılanmasında artışı sağlar. Bunun sebebi hormanal salgıların uyarımına yardımcı olmasıdır. Şekerin özümsenmesi sonucu kan şekerinde düşüşü ve besin maddelerinin sağlıklı biçimde emilmesini sağlayan bergamot yağı, yeşil salatalara 2 damla katılarak tüketilebilir.

· Banyo suyuna katılarak kullanılabilen bergamot yağı, vücudu koruma, mantarlar oluşum risklerini azaltma etkisine sahiptir.

· Bergamot yağı, sıtma, grip, tifo gibi yüksek ateşe sebep veren hastalıklarla savaşmakta etkilidir.

· Ağrıya karşı duyarlılığı kontrol altına alan belirli hormonların salgılamasını uyarabilen bergamot yağı, kas ağrılarını, baş ağrısını, burulma ağrılarını azaltır.

Bu yararlara sahip bergamot yağı, doğal bir şifa kaynağı olarak görülmektedir.

Bergamotun Sindirim Sistemine Faydası Nedir?

Bergamot faydaları denildiğinde akla, meyvenin sindirim sistemi sağlığına yönelik pozitif etkileri gelir. Bergamot tüketilmesi halinde safra salgılarını ve ilgili enzimleri harekete geçirerek sindirim sürecini hızlandırır. Bağırsaklardaki rahatsızlığı ve gerginliği azaltan, bağırsak hareketlerini düzene sokan bergamot meyvesi, bağırsak komplikasyonlarını önlemekte etkilidir. Bergamot ve çayının ölçülü tüketimi, besin zehirlenmesi risklerini azaltır. Ancak bilinmesi gerekir ki bu meyveye karşı alerjisi olan kişiler tüketimden uzak durmalıdırlar.

Bergamot Yağı İle Saç Bakımı Yapılır mı?

Bergamot yağı, tahriş olan saç derisini rahatlatmak ve iyileştirmek için tercih edilir. Şampuan içerisine birkaç damla bergamot yağı damlattıktan sonra saçları yıkamak ve durulamak, saç derisinde iyileşme sürecini hızlandırmak için yeterlidir.

Bergamot Yağı İle Cilt Bakımı Yapılır mı?

Bergamot yağı, cilt üzerinde kalan yara izlerini gidermek amacıyla kullanılabilecek doğal bir üründür. Yağ içeriğindeki sicatrizant yara izlerini iyileştirmeye yardımcıdır. Ciltte melanin dağılımını homojen hale getirmeye yardımcı bergamot yağı, düzenli masaj ile lekelerin solmasını sağlar. Diğer yandan dengeleyici başka bir yağ ile birlikte topikal olarak, sedef rahatsızlığını ve mantar enfeksiyonunu önlemek için kullanılmaktadır.

Bergamot Yağı Masajda Nasıl Kullanılmalı?

Bergamot yağı doğrudan cilt üzerine sürülerek kullanılabilir. Masaj yapılması halinde taşıyıcı yağ olarak Hindistan cevizi yağı ile karıştırılması önerilir. Bu kapsamda cildi yumuşatan, rahatlatan, yara izlerini soluklaştıran doğal bir masaj yağı elde edilir. Bu masaj yağı aynı zamanda koltuk altlarına uygulanabilir ve ter kokusunu, kötü kokuları ortadan kaldırır.

Bergamot Çayının Faydaları Nelerdir?

Bergamot çayı diğer bir ifadeyle earl grey, siyah çay, kafeinli ve kafeinsiz olarak iki farklı çeşitte temin edilebilir. Yabani, earl grey, rooibos bergamot çaylarının tüketilmesi halinde görülen faydalar şunlardır:

· Kaygı ve streste iyi gelir.

· Kilo vermeye yardımcıdır.

· Statin ilaçlara alternatif arayanlar için doğal etki sağlar.

· Erken yaşlanmayı serbest radikaller ile savaşarak önler.

· Cilt sağlığını destekler.

· Kolesterol düşürücüdür.

· Grip ve soğuk algınlığı etkilerini azaltır.

· Vücuttaki ideal su miktarının korunmasına yardımcı olur.

· Kalp sağlığını korumakta etkilidir.

· Sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Doğal bergamot çayının düzenli tüketilmesi halinde sıralanan faydaları gözlemlemek mümkündür.

Bergamot Yağı Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Bergamot yağı kullanılmadan ve bergamot tüketilmeden önce dikkat edilmesi gereken detaylar:

· Bergamot yağının cilt için dengeleyici başka bir yağ olmadığı sürece topikal şeklinde kullanılması önerilmez. Çünkü topikal cildi güneş ışınlarına karşı daha hassas bir hale getirir. Cilt kanseri risklerini yükseltmemek için özellikle kış aylarında ve Hindistan cevizi yağı gibi başka bir taşıyıcı yağ ile karıştırılarak kullanılmalıdır.

· Sadece bergamot yağı değil tüm esansiyel yağlar alerjik dermatite zemin hazırlayabileceğinden, bergamot alerjisi olan kişiler bu yağ ve meyvenin kendisiyle doğal bir uygulama yapmaktan kaçınmalıdırlar.

· Bergamot çayı her gün, iki günde bir gibi kısa süreli periyotlar halinde tüketilmemelidir. Sık bergamot çayı tüketimi uykusuzluk ve adet düzensizliğine sebep olabilir.

· Kişi eğer herhangi bir hastalığa yönelik tedavi sürecinde ilaç kullanımı gerçekleştiriyorsa, sadece bergamot tüketimi ve yağ kullanımı için değil, tüm doğal ürünlerin kullanımına yönelik onay için doktoruna başvurmalıdır.

· Bergamot yağı hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Bergamot faydaları olan doğal ürünler arasında yer alsa dahi, doğal çözümlerinden yararlanılırken tüm bu ayrıntılara dikkat edilmelidir.