Beren Saat ve Kenan Doğulu Kamera Karşısına Geçti

Geçtiğimiz senelerde evliliklerinde yaşadığı krizi atlatan ve ikinci baharlarını yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Beren Saat ve başarılı şarkıcı Kenan Doğulu, tatil sezonunu açtı. Ünlü oyuncu Beren Saat'in bikinisi ile kamera karşısına geçip poz vermesi dikkat çekti. Oyuncunun neşeli ve keyifli halleri sosyal medyada paylaşılırken çiftin beraber mutlu olduklarını gözler önüne sermesi hayranlarını sevindirdi.

Gözde ikili 2014 senesinde dünya evine girmiş çok defa boşanacaklar haberleri ile gündeme gelmişti. Beren Saat ve Kenan Doğulu son olarak kötü günleri geride bırakmış ve pandemi sürecini beraber geçirdiklerini açıklamıştı. Evliliklerine ve ilişkilerine ikinci bir şans veren ünlü çift tatil sezonuna başladı ve beraber objektif karşısına geçti. Evliliklerinin üzerinde dolaşan kara bulutları atlatan iki ünlü isim mutlu beraberliklerini sürdürürken önceki gün yakın arkadaşlarının doğum günü kutlamasına da katılmayı ihmal etmedi.

37 yaşındaki sevilen oyuncu Beren Saat lila bikinisi ile objektif karşısına geçti ve sürpriz parti sırasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Eşi Kenan Doğulu ile beraber oldukları fotoğrafları 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncu Beren Saat takipçilerinden binlerce sayıda beğeni ve yorum aldı.

Doğulu ile Saat çifti geçtiğimiz senelerde sık sık ayrılık iddiaları ile gündeme geliyordu fakat güncel olarak paylaşılan mutluluk pozları ile aralarında artık sorun bulunmadığı öğrenildi. Ünlü oyuncu Saat’in şarkıcı eşiyle neşeli ve keyifli halleri dikkat çekerken ikili vermiş oldukları pozlar ile hayranlarını sevindirdi.

Bir dönem evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününde paylaştığı mesajda “beceremediğimiz evlilik olsun” şeklinde bir yorum yazmış ve bu sebeple kafaları karıştırmıştı. Daha sonra oyuncu konuya açıklık kazandırmış ve aşkın evlilikten her zaman daha önemli olduğunu belirtmişti. Arkadaşlığı başardıklarını, beraber üretmeyi başardıklarını, aile olmayı ve aile gibi hissettiklerini açıklayan oyuncu dışarıdan bakıldığında ise ayrıldılar şeklinde haberler çıktığını söylemiş ve bu sebeple o tarzda bir yorum yazdığını söylemişti.