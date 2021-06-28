Cardi B Kadın Rapçilere Saygı Gösterilmemesine İsyan Etti

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Cardi B kadın rapçilerin maruz kaldığı kötü muamele hakkında özel açıklamalarda bulundu ve yorumlar yaptı. Sevilen sanatçı, “İyi müzik yapmak için toplumdan baskı görür ancak yine de en az saygı onlara gösterir” şeklinde ifadeleri sosyal medya hesabında kullandı. 28 yaşındaki başarılı isim sosyal medya hesabı Twitter'dan yapmış olduğu paylaşım ile birlikte duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Etkileyici üretimlerine ve yeteneklerine rağmen kadın rapçilere yöneltilen eleştiriler hakkında konuşan sanatçı kadın rapçilere saygı gösterilmemesi hakkında isyanda bulundu.

Sevilen isim Cardi B, kadın rapcilerin performanslarını ortaya koymak adına saç ve makyaj hazırlamaya saatler ayırması ve çok fazla çalışması gerektiğini belirtti. Gerçek adının Belcalis Marlenis Almanzar olduğu öğrenilen başarılı rapçi, konu hakkında önemli ifadeler kullandı. Kadın rapçiler,n harika görünmek, iyi müzik yapmak için toplumdan baskı gördüğünü, saça ve makyaja saatler ayırdığını fakat yine de en az saygının onlara gösterildiğini açıkladı. Konunun zaten her zaman yeteri kadar iyi olmamaları olduğunu belirten Cardi B, “Yeni olan ne?” şeklinde bir soru yöneltti ve onun artık sıkıcı olduğunu söyledi.

Sahnedeki ve günlük hayattaki gösterişli kıyafetleri ve abartılı lüks harcamaları ile sık sık gündemde yer alan Amerikalı rapçi Cardi B, geçtiğimiz hafta katılmış olduğu bir radyo programında hakkında bilinmeyenleri anlatmış ve dikkat çekmişti.

Grammy Ödülleri Töreni’nde yapmış olduğu düet ile ilk kez canlı performans sergileyen Amerikalı rapçi, seneler sonra kariyerinin başlangıç noktası hakkında bir itirafta bulunmuş ve yapmış olduğu açıklamalar ile ilgi çekmişti. New York'ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesi ile striptiz kulübünde işe başladığını dile getiren Cardi B, şöhreti o kulüpte çalışarak yakaladığını açıklamıştı. Müdürün kendisine geçim sıkıntısı çektiğini bildiğini, çok güzel olduğunu, güzel bir vücudu olduğunu ve striptiz yapmasını tavsiye ettiğini söylemişti. Sahne hayatının bu şekilde başladığını ifade eden sanatçı müdürünün Türk olduğunu da açıklamıştı.