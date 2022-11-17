Bavullarını toplayıp gönderdiler! Ben Bu Cihana Sığmazam'da telafisi olmayacak ayrılık kararı! Son günlerde ortaya atılan iddiaya göre Leyla Türk karakterini canlandıran Ebru Özkan diziye veda eden isim olarak canları acıtacak. Söylentiler peş peşe dolaşsa da Güzel Adamlar yapım şirket tarafından bir açıklama yapılmadığını da belirtmek istiyoruz.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da telafisi olmayacak ayrılık kararı! Bavullarını toplayıp gönderdiler. Salı günlerinin fenomen bir dizisi olma yolunda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veliaht olan Ben Bu Cihana Sığmazam'da çarşı pazar karıştı. Dizinin başrol oyuncularından birisinin veda ettiği söylentisi ortalığı karman çorman etti. Güzel oyuncu Ebru Özkan dizinin flaş isimleri arasında yer alıyordu. Ancak seti bavullarını alarak terk ettiği iddiası kulislere bomba gibi düştü.

İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde heyecan bitmiyor. Dizi hakkında son iddia ortalığı karıştırdı.

BAŞROL GİDİYOR

Leyla Türk karakterini canlandıran Ebru Özkan diziye veda eden isim olarak büyük şaşkınlıkla karşılanacak.

SETİ TERK ETTİ Mİ?

Hatta iddialara öyle bir yenisi eklendi ki ünlü oyuncunun seti bavullarını alarak terk ettiği söyleniyor.

AÇIKLAMA YOK

Ancak söz konusu iddia hakkında Güzel Adamlar yapım şirket tarafından bir açıklama yapılmadı.

Neler olacağını gelecek haftalarda hep birlikte diziyi takip ederek göreceğimizi de sözlerimize eklemek istiyoruz.