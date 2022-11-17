18 Kasım 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 18 Kasım 2022 tarihinde hayatlarında gelişen olaylar sebebiyle hayal kırıklığına uğrayabilir ve kendilerini üzüntülü hissedebilir. Yapmış oldukları planlara rağmen ilerleme kaydedemeyen burç sahipleri suçu başkalarına atma eyleminde olacaktır. Onlar için yeni günde beklentileri sebebiyle hayal kırıklığı yaşamak olası bir durumdur. Yine de burç sahipleri için tavsiye edilen durum her ne olursa olsun vazgeçmemeleri ve hedefleri doğrultusunda ilerlemeleridir.

Boğa burcu 18 Kasım 2022 tarihinde günlük olarak yapmaları gereken işler konusunda zorluk yaşayabilir ve bu işleri yerine getirmek ile ilgili problemler ile karşılaşabilir. Yapacakları işlerde başarılı olma ihtimalleri düşük olan borç sahipleri günün koşullarının ümit verici olmadığını düşünecektir. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum kendilerini çevrelerini kapatmamaları ve bu durumun onlara hiçbir yardımı olmadığının bilinmesidir.

İkizler burcu 18 Kasım 2022 tarihinde bazı kriz durumları yaşayabilir ve bu krizleri nasıl çözebilecekleri ile ilgili yakın çevresinden fikir alabilir. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum olayları daha fazla büyütmemek adına ellerinden geleni yapmaları olacaktır. Sağlık ile ilgili de önemli gelişmeler yaşayabilecek olan ikizler burçları genel anlamda hareketli bir gün geçirecek.

Yengeç burcu 18 Kasım 2022 tarihinde bedenlerinin ve zihinlerinin oldukça formda olduğunu hissedecek ve enerji dolu bir gün yaşayacaktır. İş hayatlarında projelerinin başarılı olması için gereken her şeyi yapacak olan yengeç burçları hedeflerine odaklıdır.

Aslan burcu 18 Kasım 2022 tarihinde ciddi bir sınav verebilir ve hayatlarında zor bir döneme giriş yapabilir. Yeteneklerine ve kendilerine güvenmeleri gereken aslan burçları başkalarının sözleri doğrultusunda morallerinin bozulduğunu hissedecektir.

Başak burcu 18 Kasım 2022 tarihinde vücut sağlığı ve ruh sağlığı açısından zirvede olabilir ve ışıl ışıl parlayabilir. Yakın çevresi de burç sahiplerinin olumlu enerjilerinin ve güven verici ruh hallerinin farkında olacaktır. Yakın çevresi başak burçlarının yaydığı enerji doğrultusunda etki alanına girebilir ve olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Terazi burcu 18 Kasım 2022 tarihinde özel bir dayanıklılık frekans ya da özel bir güç yayabilir ve bu durum insanların onlardan yardım istemesine sebebiyet verebilir. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum sahip oldukları enerjiyi kullanmak ve bu enerji ile diğer insanlara yardım etmeye çalışmak olacaktır.

Akrep burcu 18 Kasım 2022 tarihinde bir süredir yaşamlarını geçirmek istedikleri bir projeleri bulunuyorsa atılım yapabilir ve dikkatli bir şekilde iş hayatlarında ileri gidebilir.

Yay burcu 18 Kasım 2022 tarihinde iş hayatlarında tüm gözlerin onlar üzerinde olduğunu hissedecektir. Takım ruhlarını ön plana çıkaracak olan burç sahipleri takım çalışmasında da yüksek başarılar elde edebilir.

Oğlak burcu 18 Kasım 2022 tarihinde çevresinde bulunan insanları motive edebilir ve bu durum onlara da olumlu anlamda yansıyabilir.

Kova burcu 18 Kasım 2022 tarihinde hayatlarında bazı problemlerin bulunduğunu görecek ve bunları çözmek için çaba gösterecektir.