İddianın sahibinin belirttiği bilgilere göre Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Polat Alemdar karakteriyle bilinen ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile anlaşmaya vardı. Necati Şaşmaz'ın oynayacağı karakterin Cezayir ile yollarının kesişeceği, ünlü oyuncunun birkaç bölüm sonra diziye veda edeceği bilgisine ulaşıldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'a Polat Alemdar piyangosu! Seyirciyi çılgına çevirecek anlaşmayı duyurdular. Salı günlerine damgasını vuran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine öyle bir isim geliyor ki ağızlar bir karış açık kalacak. Milyonlarca seyircisi bulunan dizi yeni sezonun efsanelerinden oldu. Ancak son iddia akılları baştan alacak. Polat Alemdar karakteriyle çok sevilen Necati Şaşmaz Ben Bu Cihana Sığmazam'a tat katmaya geliyor.

OLAY OLACAK

Ben Bu Cihana Sığmazam için magazin kulislerini sallayacak bir iddia ortaya atılırken henüz doğrulanmadı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Salı günlerini titreten dizi Polat Alemdar karakteriyle adını duyuran Necati Şaşmaz ile anlaşmaya vardı.

BİRKAÇ BÖLÜMDE PROJEYE VEDA EDECEK

Necati Şaşmaz'ın oynayacağı karakterin Cezayir ile yollarının kesişeceği öğrenildi. Öte yandan ünlü oyuncunun birkaç bölümün ardından projeye veda edecek.

AÇIKLAMA YOK

Her şeyin ötesinde dizinin yapım şirketinin konu hakkında bir açıklama yapmadığını, konuşulanların söylentiden ibaretten olduğunu da açıklamak isteriz.

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