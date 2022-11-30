Esnaflara Yeni Kampanya Başlatıldı, Daha Önce Bilinmeyen Kampanya da Hemen Onay Veriliyor...

Esnaflara yeni kampanya başlatıldı. Daha önce bilinmeyen kampanyada onay hemen veriliyor. Onay verilecek tutar 100 bin lira olarak belirlendi. Bankalar kampanya için atağa geçti detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Bireysel müşterilerin kredi başvurularında çoğunluk yaşansa da esnaf olan vatandaşlar da özel ihtiyaç kredisine başvurarak kredi kullanabilmekte. Birçok banka esnaflara yönelik kampanyalar yürütmektedir. Şayet sizlerde esnaf iseniz, kendiniz, şirketiniz veya başka ödemeler için kredi almak isterseniz esnaf kredisi veren banklara başvuru yapabilirsiniz. Esnaflar için kredi veren bankalar başvuru yapıldığında aynı gün içinde hızlı olarak kredi imkânı sunmakta. Bankaların belirlemiş olduğu politikaları benimseyen esnaflar aynı gün içinde 100 bin lira tutarlı esnaf kredisi kullanabilir.

Özellikle pandemi döneminde esnafın yanında yer alan bankalar esnaflara özel kredi imkânları sunarken, bu imkânları devam ettiriyor. Esnaf vatandaşlara 6 ay ile 1 yıl ertelemeli kredi imkânları sunuyor. Şayet ihtiyacınız varsa esnaf olmanız durumunda bankalardan kredi kullanabilirsiniz.

Esnaf Kredisi Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Esnaf kredisi almak isteyenler, bankaların belirlemiş olduğu şartları taşımaları gerekir. Şayet banka şartlarına uygun değilseniz. Başvuru yapma imkânınız bulunmuyor. Kredi veren bankalar müşterilerinin bireysel ve ticari kredi notuna bakarak işlem yapıyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olanlara kredi imkânı tanınırken, bu puanın altında olanlara imkân tanınmıyor. Eğer ki bankalar da icra durumları söz konusu ise başvurunuza onay verilmez. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi veren bankalara başvuru yaparak kredi kullanabilirsiniz.

Garanti BBVA toplam tutarda 100 bin lira esnaf kredisi veriyor. Hemen başvuru yaparak krediyi kullanabilirsiniz. Şayet vergi levhanız mevcut ise, vergi levhası üzerinden kredi almak için en yakın Garanti Bankası şubesine giderek 60 ay vadeli kredi için başvuru yapabilirsiniz. Banka tarafından yapılan değerlendirmede olumlu sonuç çıkması durumunda krediyi kullanabilirsiniz. Vergi levhanıza tanınan 100 bin lira tutarlı krediyi kullanarak ihtiyacınız olanları alabilirsiniz.