Başın Sol Tarafı Neden Ağrır, Baş Ağrısı Sebepleri Nelerdir?

Dünyada bulunan tüm yetişkinlerin yarısı baş ağrısından şikayetçidir. Özellikle başın sol kısmında oluşan ağrılar birden fazla sebep sonucunda meydana gelebilmektedir. Sizler için haberimizin devamında baş bölgesinin sol tarafında meydana gelen ağrıların sebeplerini detaylı bir şekilde yazdık ve merak edilenleri yanıtladık.

Gündelik aktivitelerin yapılmasını engelleyen ve çalışmayı zorlaştıran baş ağrısı Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre yetişkin nüfusunun en az %47'sinin son bir sene içinde yaşadığı bir durum olmaktadır. Peki başın sol tarafında meydana gelen ağrı neden olur, baş bölgesinde sol tarafta meydana gelen ağrının sebepleri nelerdir? Orta ya da yüksek şiddette özellikle başın sol tarafında yaşanan ağrılar migren olarak yorumlanabilir ve bu ağrı başın zonklamasına sebep olmaktadır. Sol boyun tarafından ya da göz bölümünden başlayarak yayılan migren belirtileri arasında kusma baş dönmesi, sese duyarlılık, mide bulantısı ve ışığa duyarlılık gibi durumlar yer almaktadır.

4 ile 72 saat arasında değişkenlik gösterebilen migren çoğu zaman kişinin hayatını kabusa çevirir. Migren atağı geçirdiği sırada kişinin ışıktan sesten uzaklaşması ve karanlık oda içerisinde dinlenmesi tavsiye edilir. Migren hastalığının kesin bir sebep olmasa da uzmanların söylemlerine göre stres hormon değişiklikleri, uyku problemleri ya da genetik migreni tetikleyen durumlar arasında yer almaktadır.

Başın bir tarafında genel olarak küme tipi baş ağrısı yaşanabilir ve bu durum genellikle göz çevresinde meydana gelir ve genel olarak 4-12 hafta arasında aralıklı bir şekilde devam eder. Bu tip ağrılar sonrasında da sene içerisinde tekrarlamaz. Ağrı başladıktan 5-10 dakika sonra kime tipi baş ağrısı şiddetlenebilir ve bu baş ağrısının semptomları arasında kızarıklık, burun akıntısı, tek gözde sulanma ve bir saate kadar bu hastalığın sürmesi vardır. Genelde her gün aynı saatte olan küme tipi baş ağrıları bahar aylarında daha sık görülür ve 20-50 yaş arası insanlar bu hastalıktan etkilenebilir. Küme tipi baş ağrıları %80 oranda erkeklerde görülmektedir.

Servikojenik baş ağrılarının altında ise boyun yaralanmaları artrit ya da boyun zedelenmesi gibi sebepler yatıyor olabilir. Boyundan başlaması sonrasında yayılan bu ağrılar omuz, kol boyun ve göz çevresinde ağrı yaşanmasına sebep olabilir. Bu hastalığın diğer semptomları arasında ise mide bulantısı, ışığa duyarlılık ve sese karşı hassasiyet vardır.

Vaskülit ağrılar ise kan damarlarının iltihaplanma sebebiyle yaşanabilir. Bu rahatsızlık genel olarak 50 yaş üzeri kişilerde görülür ve en az 5 dakika boyunca devam eder. Gözün arkasında meydana gelen ağrı ani görme kaybı yemek yerken hissedilen ağrı ve başın bir bölümünde yaşanan ağrı gibi durumlar bu durumun sebepleri arasındadır.

Beyin anevrizması ise beyindeki kan damarlarında yer alan zayıf bir noktaya denilmektedir. Bu hastalık yırtılmadığı zaman belirti vermez ancak yırtılırsa hayati bir tehlike ortaya çıkabilir. Bu durumda şiddetli ve ani bir ağrı olur ve kişi kafasına sert bir darbe almış gibi hissedebilir. Işığa duyarlılık, boyunda sertlik, boyunda ağrı ve mide bulantısı bu hastalığın belirtileri arasında gözlemlenmektedir.