Yasak Elma'nın Kadın Oyuncuları Sosyal Medya Gündeminde!

Pazartesi akşamlarında ekrana gelmeye devam eden ve televizyon ekranlarının sevilen dizi projeleri arasında yer alan Yasak Elma FOX TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Bu sene Med Yapım imzalı olan dizinin 6. ve son sezonu yayınlanıyor. Bu nedenle seyirci grubu diziyi gelecek sezonda izleyemeyecekleri sebebiyle üzüntü duyuyor fakat diğer taraftan dizinin 6 sezon boyunca televizyon ekranlarında yayınlanmasının mutluluğunu da yaşıyor. Yayında pek çok oyuncu Yasak Elma dizisinden gelip geçti fakat Yıldız ile Ender karakterleri dizi projesinin demirbaşı olmayı başardı. Yaz aylarında Ender isimli karaktere hayat veren usta oyuncu Şevval Sam'ın diziye veda edeceği söylentileri ortaya çıkmış ve seyirci grubu üzüntü duymuştum. Ancak oyuncu kadrosu daha sonra Şevval Sam’ı ikna etmeyi başardı ve ünlü isim Yasak Elma'yı son sezonda bırakmamayı seçti.

Seyirci grubu kamera önündeki hikayede Ender ile Yıldızı bir savaş içinde ya da bir barış içerisinde çok iyi arkadaş olduklarını görüyor. Yeni bölümlerde çarpıcı entrikalar ile oyuncu kadrosu tahminleri bile şaşırtan adımlar atıyor. Oyuncuların rolü ve güçlü performansları her iki karakterin bu kadar dikkat çekmesinde büyük bir pay sahibi.

Eda Ece ve Şevval Sam dizide yıldızlara yine ters düşen ikili olarak performans sergiliyor ancak kamera arkasında ise 2 iyi dost olarak anlaşıyor. Projenin ağırlıklı olarak kadın isimleri bünyesinde bulundurması Yasak Elma dizisi hakkında dikkat çeken bir detay olarak yorumlanıyor. Oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin birbirleriyle olan sevgi bağları ve dostluk bağları her fırsatta gündemde yer alıyor.

Kamera arkasında sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre enerjisi yüksek ve keyifli bir oyuncu grubunun bulunduğu görülüyor. Oyuncular beraber sette hem işlerini yapıyor ve hem de eğlenmeyi başarıyor. Çekimler sırasında geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapıldı ve oyuncu kadrosu bu paylaşımda dikkatleri çekti. Dizinin kadın oyuncuları yönetmen Ece Erdi Koçoğlu'nun da aralarında yer aldığı bir karede poz verdi ve oyuncu kadrosu bu fotoğraf ile ilgi topladı. Kadınların ağırlıkta olduğu bir yapım olarak öne çıkan Yasak Elma dizisinin senaryosu ise Zeynep Gür ile Melis Civelek tarafından kaleme alınıyor.

Sosyal medya hesabından oyuncular tarafından paylaşılan söz konusu fotoğraflarda Şebnem Dönmez, Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu, Sevda Erginci ve yönetmen Ece Erdek Koçoğlu bulunuyor. Kamera arkasındaki enerjide birlikte verilen bu pozlar sayesinde seyirci grubuna aktarılıyor ve izleyici kitlesi dizi oyuncularının birbirleriyle ne kadar iyi anlaştığını görüyor. Yasak Elma kadınları keyifli bir set ortamında işlerini yapıyor. Sosyal medya hesaplarından çeşitli fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmeyen Yasak Elma dizisi oyuncuları seyirci grubundan sevgi dolu yorumlar alıyor. Ünlü isimler dizinin bu kadar başarılı olmasında büyük bir pay sahibi ve dizi oyuncuları dizinin başarısı için emek veriyor. Sosyal medyadan kalp emojili yorumlar alan fotoğraflar da bu durumun bir sonucu.