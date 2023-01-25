Başak Gümülcinelioğlu Eski Dizilerinden Çok Farklı Bir Karakter Seçti

Bugüne kadar birbirinden başarılı projelerde rol alarak güçlü bir şekilde oyunculuk performansı sergileyen ve mesleğinde ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne seren Başak Gümülcinelioğlu yeni dizisiyle hayal kırıklığına uğrattı. Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu sevenleri genç ismi yeni dizisi olan Sipahi isimli televizyon dizisi projesinde oldukça farklı bir rolde seyretti. Peki Başak Gümülcinelioğlu kimdir, Başak Gümülcinelioğlu Sipahi dizisinde hangi karaktere hayat veriyor, ünlü oyuncu kaç yaşında, nereli, hangi projelerde rol aldı? Sergilemiş olduğu güçlü oyunculuk performansı ve güzelliği ile seyirci grubunun beğenisini toplayan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Sipahi isimli televizyon dizisi projesinde Ezgi isimli istihbarat ajanına hayat veriyor. Peki Sipahi Ezgi kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, nereli? Ünlü isim söz konusu dizi projesinin yayın hayatına başlamasından önce bir açıklamada bulunmuş ve dikkatleri üzerine toplamıştı.

Sipahi dizisinin yayın hayatına başlamadan önce yapmış olduğu açıklamada bu projenin kendisi için çok önemli olduğunu anlatan ünlü isim açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Sizler için haberimizin devamında Sipahi dizisinde hayat verdiği Ezgi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ve ünlü oyuncunun açıklamaları ile ilgili detaylı bilgileri yazdık.

Ünlü oyuncu Ezgi karakterine hayat verdiği Sipahi isimli televizyon dizisi projesi hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş ve hayat verdiği karakter hakkında dikkat çekici açıklamalar gerçekleştirmişti. Dizi için uzun bir süredir eğitim aldığını ifade eden Başak Gümülcinelioğlu televizyonda bugüne kadar görülmüş en güçlü kadın karakterlerden birine hayat verdiğini söylemişti. Bu karakterin çok iyi aksiyon sahnelerinin olduğunu, çok fazla dil konuştuğunu, iyi bir şekilde silah bıçak kullandığını ve çok iyi bir şekilde dövüştüğünü açıklayan ünlü oyuncu yapmış olduğu açıklamalarda ne kadar heyecanlı olduğunu gözler önüne sermişti.

Sipahi dizisinde rol alması ve oldukça güçlü bir kadın karakterini canlandıracak olması sebebiyle mutluluğunu ifade eden ünlü isim, bu rol için eğitimler aldığını da belirtmişti. Bugüne kadar rol aldığı diziler ve hayat verdiği karakterlerden daha farklı bir görüntü çizen ünlü oyuncu Ezgi karakterinin son derece iyi silah kullandığını, dövüş sanatlarını iyi bildiğini ve sert bir kadın imajı çizdiğini belirtmişti. Aldığı eğitimler ve sette öğrenmiş olduğu yeni bilgiler ile beraber Sipahi dizisinde kendisini fazlasıyla geliştiren ünlü oyuncu pek çok kazanım da elde etmiş oldu. Sipahi isimli televizyon dizisi projesinde Başak Gümülcinelioğlu tarafından hayat verilen Ezgi karakteri dizide çok iyi dövüşüyor ve duygusal zayıflığa hayatında fazla yer vermiyor. Ünlü isim zorlu görevlerin üstesinden gelen bir kadın ajan olarak öne çıktı ve bu gelişme ile adından söz ettirerek magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. İlk başta hayat verdiği karaktere çekince ile yaklaşan fakat daha sonra yoğun bir çalışma sergilenen ünlü oyuncu ekranların sevilen bir yüzü.