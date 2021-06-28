Baş Belası İpek Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli

Sevilen dizinin başrol oyuncusu izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Baş Belası dizisi İpek Gümüşçü kimdir? Sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

İrem Helvacıoğlu son zamanlarda ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Baş Belası adlı dizi ile tekrardan sevenlerinin karşısına çıkmaya başladı. İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Konservatuar eğitimi almıştır. Kariyerine, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizisi ile atan Helvacıoğlu kariyerinde basamaklarını hızlı tırmanan oyuncularından biri olarak bilinmekte.

İrem Helvacıoğlu Kimdir?

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya’da doğmuştur. Aslen Ankaralı olan Helvacıoğlu uzun süre Almanya’da kalmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Kariyerine Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ekran karşısına çıkan Helvacıoğlu sonrasında ise Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları gibi sevilen dizilerde yer aldı. 2016 yılında No:309 dizisinde Pelin Su karakteri ile ekranlara gelen sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınan İrem Helvacıoğlu son zamanlarda ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Baş Belası adlı dizi ile tekrardan sevenlerinin karşısına çıkmaya başladı.

İrem Helvacıoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

Kızım ve Ben- Sinema Filmi 2018

Sen Anlat Karadeniz (Nefes Zorlu) (TV Dizisi) – 2018

Babası (Aslı) - TV Filmi 2017

Organik Aşk Hikayeleri (Sinema Filmi) – 2016

No: 309 (Pelinsu)- TV Dizisi 2016-2017

Güneşin Kızları (Tuğçe) -TV Dizisi 2015

Aşkın Dili (Sinema Filmi) – 2014

Muhteşem Yüzyıl (3. Sezon) (Clara- Nurbahar Hatun)- TV Dizisi 2012

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 1. Sezon (TV Dizisi) – 2010

Kurtlar Vadisi Pusu (7. ve 9. Sezon) (Esra Türkmen) TV Dizisi – 2013-2015

Yönetmeni Olduğu Yapım: Kurtlar Vadisi Pusu (7. Sezon) -TV Dizisi – 2013

