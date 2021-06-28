Baş Belası İpek Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli
Baş belası dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu dizide İpek Gümüşçü karakterini canlandırmaktadır.
Sevilen dizinin başrol oyuncusu izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Baş Belası dizisi İpek Gümüşçü kimdir? Sorusu sıkça sorulmaya başlandı.
İrem Helvacıoğlu son zamanlarda ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Baş Belası adlı dizi ile tekrardan sevenlerinin karşısına çıkmaya başladı. İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Konservatuar eğitimi almıştır. Kariyerine, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizisi ile atan Helvacıoğlu kariyerinde basamaklarını hızlı tırmanan oyuncularından biri olarak bilinmekte.
İrem Helvacıoğlu Kimdir?
İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya’da doğmuştur. Aslen Ankaralı olan Helvacıoğlu uzun süre Almanya’da kalmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Kariyerine Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ekran karşısına çıkan Helvacıoğlu sonrasında ise Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları gibi sevilen dizilerde yer aldı. 2016 yılında No:309 dizisinde Pelin Su karakteri ile ekranlara gelen sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınan İrem Helvacıoğlu son zamanlarda ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Baş Belası adlı dizi ile tekrardan sevenlerinin karşısına çıkmaya başladı.
İrem Helvacıoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:
Kızım ve Ben- Sinema Filmi 2018
Sen Anlat Karadeniz (Nefes Zorlu) (TV Dizisi) – 2018
Babası (Aslı) - TV Filmi 2017
Organik Aşk Hikayeleri (Sinema Filmi) – 2016
No: 309 (Pelinsu)- TV Dizisi 2016-2017
Güneşin Kızları (Tuğçe) -TV Dizisi 2015
Aşkın Dili (Sinema Filmi) – 2014
Muhteşem Yüzyıl (3. Sezon) (Clara- Nurbahar Hatun)- TV Dizisi 2012
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 1. Sezon (TV Dizisi) – 2010
Kurtlar Vadisi Pusu (7. ve 9. Sezon) (Esra Türkmen) TV Dizisi – 2013-2015
Yönetmeni Olduğu Yapım: Kurtlar Vadisi Pusu (7. Sezon) -TV Dizisi – 2013