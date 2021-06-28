Alerjisi Olanlar Koronavirüs Aşısı Olacak Mı?

Doktorlar koronavirüs aşıları ile ilgili alerjisi olan vatandaşların duyduğu endişeyi değerlendirdi ve konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alerjisi olan kişilerin koronavirüs aşılarını yaptırıp yaptırmaması hakkında tavsiyeler veren uzmanlar endişe duyulacak bir durum olmadığını ve vatandaşların koronavirüs aşılarından istediklerini seçebileceklerini belirtti.

Alerjik hastalığı bulunan pek çok vatandaşın merak ettiği ve bir süredir endişe duyduğu konular arasında yer alan koronavirüs aşı uygulamasında açıklamalar yapan Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Başkanı Profesör Dr. Dilşad Mungan, özel açıklamalar yaptı. Aşıların alerjik şok durumuna yol açıp açmadığı konusunda var olan endişelere netlik kazandıran Mungan, merak edilenleri yanıtladı. Profesör Dr. Dilşad Mungan, anaflaksi durumunun genel anlamda alerjiye bağlı bir şekilde kısa süre içerisinde geliştiği ve bazı durumlarda ölüm ile sonuçlanan aletrjik şok için hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra anaflaksiye durumumun çoğunlukla çocuklarda besinler ile ortaya çıktığını ve yetişkinlerde ise bu durumun lateks alerjileri veya ilaç olduğunu söyledi.

Koronavirüs aşısının uygulandığı sırada çok kötü olan alerjik reaksiyonların milyonda bir gibi düşük bir oranda meydana gelebileceğini ifade eden Profesör Dr. Dilşad Mungan, BioNTech/Pfizer aşısının ise bu oranın bir milyonda 4,6 olarak belirlendiği açıklamalarında bulundu. Alerjisi olan kişiler hakkında ise koronavirüs aşısının ilk dozunu olduktan sonra anaflaksi yaşanması durumunda ikinci aşının aynı dozdan yapılmaması gerektiği ve ikinci aşının da diğer açıdan uygulanmasının sağlık açısından yararlı olacağı ifade edildi. Bununla birlikte ülkemizde yapılan aşı uygulama prosedürlerinin bu şekilde yapıldığını ve alerjik reaksiyona giren vatandaşların iki doz aşı yaptırmadan önce alerji uzmanından onay alması gerektiğini açıkladı. Astım hastası olanların ise virüse yakalanmalarından hemen sonra astımı olmayanlara oranla daha farklı bir durum yaşamadıkları belirtildi.