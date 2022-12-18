Barbaros Hayreddin Dizisi Bir Bedel Ödeyecek

Barbaros Hayreddin dizisi 23 Aralık cuma akşamında TRT 1 ekranında 1. bölümünü ekranlarda yayınlayarak seyirci karşısına çıkacak. Projenin 1. bölümünü TRT 1 ekranlarında yayınlaması ile birlikte reyting rekabeti de çok sert geçecek. Cuma akşamında Yalı Çapkını gibi oldukça güçlü bir rakibin bulunması ve Kızılcık Şerbeti dizisinin de aynı akşam yayınlanması bu projenin yüksek reyting oranları almasını engelleyebilir. Kızılcık Şerbeti ve reyting rekoru kıran Yalı Çapkını dizisinin yanına Barbaros Hayreddin Sultan'ın Fermanı gelecek ve reyting dengesi değişecek.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın başrolde bulunduğu dizi projesi aslında geçtiğimiz sezonda büyük iddialar ile yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı isimli dizi projesinin devamı niteliğinde olacak. Fakat yeni dizi projesinde oyuncu kadrosundan konsepte kadar her şey tekrardan düzenlenmiş bir şekilde izleyiciyle buluşacak. Projenin yeni versiyonunda hikayenin detayları da büyük bir önem kazandı ve Barbaros Hayreddin dizisinin oyuncu kadrosu oldukça iyi isimlerden seçildi.

Dizinin hikayesinde ünlü Türk denizcinin Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdiği sürece uzanan olaylar anlatılacak ve seyirci grubu dizi ile büyülenecek. Fakat geçtiğimiz sezonda yayınlanan Barbaroslar dizisinin en büyük eksikliğinin ise bu yeni proje ile kapatılması şart olarak yorumlanıyor. Önceki projenin en büyük eksikliği deniz savaşlarının amatörce çekilmiş olması ve senaryoda yer alan deniz sahnelerinin bir grup izleyici tarafından eleştiri yağmuruna tutunmasıydı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatan dizi bir Denizcilik hikayesi olarak ekranlarda yayınlanıyordu fakat deniz sahneleri proje için büyük bir sorun olarak görülmüştü. Yeni dizi olan Barbaros Hayrettin Sultan'ın fermanında bu durumun kaldırılması gerekiyor.

Yeni dizinin afişi paylaşıldı ve yeni konseptte düzenlenen sahneler ilgi çekildi. Deniz sahnelerine bakıldığı zaman karakterlerin bir deniz çevresinde onu gözetleyen haline bakılırsa projenin yeni versiyonu çok fazla eleştiri toplamayacak. TRT 1 projesi olan Barbaros Hayreddin söz konusu eksikliğin giderilmesi halinde çok iyi dönüşler alabilir.

Barbaros Hayrettin Sultan'ın Fermanı dizisi kısa süre içerisinde TRT 1 ekranlarında yayınlanarak seyirci grubu karşısına çıkacak. Dizi televizyon izleyicileri ile buluşmak için gün sayıyor ve cuma akşamında değişecek olan reyting yarışının galibinin kim olacağı merak ediliyor.

Senaryosu Zülküf Yücel tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor. 23 Aralık cuma akşamında Barbaros Hayreddin Sultan'ın Fermanı dizisi seyirci karşısına çıkacak ve proje ilk bölümünü televizyon dizisi hayranları ile buluşturacak. Sosyal medyada merak ve heyecanı içerisinde beklenen dizinin afişi dün yayınlandı ve yayınlanan bu afiş büyük ilgi gördü ve ses getirdi.

Dizinin oyuncu kadrosunda Timur Acar, Tolgahan Sayışman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ufuk Özkan, Melisa Döngel, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Hasan Küçüktekin, Deniz Çom, Gökhan Gencebay, İlkay Kayku, Gurur Aydoğan, Duygu Gürcan, Yılmaz Bayraktar, Halil İbrahim Kurum, Ercüment Fidan, Gizem Aydın, Demirhan Demircioğlu, Sibel Kasapoğlu, Revma Çolak, Yaşar Aydınoğlu ve Yiğit Arda Tan rol alıyor.