Hayatımın Şansı Dizisi Başladı Ama Fox TV Final Kararı Alabilir!

Dikkat çeken bir senaryoya sahip olan Hayatımın Şansı dizisi geçen hafta Fox TV ekranlarında yayın hayatına başladı ve izleyici kitlesi ile 1. bölümünü buluşturdu. Hayatımın Şansı isimli televizyon dizisi projesi çarşamba günlerine yeni bir alternatif olarak eklendi ve oyuncu kadrosunun yanı sıra özellikle hikayesiyle ilgi çekti. Alican Yücesoy ile Şifanur Gül'ün başrolde bulunduğu projenin 1. bölümü güzel sonuçlar elde etti ve dizinin bu şekilde sonuçları alması oldukça zorlu bir günde dikkat çekici bir başlangıç yapıldığını ortaya koydu.

Pek çok izleyici grubu için projenin başrolünde yeni bir yüzün olması algıda seçicilik konusunda iyi bir deneyim oluşturuyor. Özellikle Şifanur Gül gibi geniş kitleler tarafından tanınmayan bir oyuncunun dizinin başrolünde olması dikkat çekici olarak değerlendirildi. Seyirci grubu sosyal medyada yapılan yorumlarda her zaman yeni oyunculara ihtiyaç duyulduğunu yazıyor ve hep aynı isimleri televizyon ekranlarında görmekten sıkıldıklarını belirten yorumlar yazıyordu.

2. yeni bölümü 21 Aralık Çarşamba akşamında ekranlarda yayınlanacak olan dizi hikayede bir sırrı ortaya çıkaracak ve proje seyirci karşısına heyecanlı bir bölüm ile gelecek. Dizide 2. bölüm ile beraber Yonca karakterinin yaşamında çok farklı bir dönem yaşanacak ve bu durum fragmanda verilen mesaj ile beraber ekranlarda yayınlanacak. Seyirci grubu Yonca karakterinin acı dolu hikayesini merak ve heyecan içerisinde bekliyor fakat projenin Fox TV ekranlarında yayınlanması sebebiyle endişe duyuyor.

Seyirci grubu sosyal medyada uzun süredir yapılan yorumlarda Fox TV'nin oldukça iddialı bir şekilde tanıtımını yaptığı dizi projelerini kısa süre içerisinde yayından kaldırma refleksi göstermesi hakkında hayal kırıklığı yaşamıştı. Yeni sezonda bu gönül kırıklığının izleri yeni dizilerde de görülebilir. Seyirci kitlesi Hayatımın Şansı isimli televizyon dizisi projesinin çok güzel olduğunu düşünüyor fakat dizinin yayınlandığı kanal olan Fox TV'ye güvenmediğini belirtiyor.

Reyting oranlarının düşmesi durumunda kanal yönetiminin diziye hemen yayından kaldıracağı yönünde bir endişe bulunuyor. Bu sezonda Mahkum ve Kusursuz Kiracı dizilerinin düşük izlenme oranları elde etmesi ve sezon sonunda yayından kaldırılmasına rağmen kanal yönetimi bazı dizilere ise daha toleranslı davranmıştı. Fox TV'nin daha toleranslı davrandığı diziler arasında Darmaduman, Tozluyaka ve Bir Peri Masalı gibi projeler yer alıyordu.

Bu duruma örnek olarak 13. yeni bölümü ile final yapacak olan Bir Peri Masalı isimli televizyon dizisi projesi verildi. Kanal yönetimi eskiden olsa Bir Peri Masalı dizisini çoktan yayından kaldırmıştı fakat bu defa farklı bir yol izledi. Bunun yanı sıra Tozluyaka dizisi de ilgi çekici senaryosu ile yaz döneminde iyi bir başlangıç yapmıştı. Fakat son haftalarda projenin reyting oranları düşük gelmeye başladı. Kanal yönetimi dizinin destek gördüğü bir nokta oldu ve projenin 26. bölümü ile final yapması ile ilgili bir karar alındı. Seyirci grubu Hayatımın Şansı isimli dizi projesinin reyting oranlarında ortalamaya geçmesi halinde Fox TV'nin projeye karşı güçlü bir destek sergileyeceğini düşünüyor.