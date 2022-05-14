Boyun Ağrısını Önleme Yolları Nelerdir, Nasıl Geçer?

Boyun ağrısını önlemek için nelerin yapılması gerekir, nelere dikkat edilmelidir? Profesör Dr. Ece Aydoğ boyun ağrısını önlemenin yolları hakkında detaylı bilgileri paylaştı ve önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar ile sağlık gündeminin ilk sıralarında yer alan Profesör Doktor Ece Aydoğ önemli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Hayat kalitesini oldukça düşürebilen boyun ağrısına karşı ofiste alınabilecek önlemleri anlatan ve önemli uyarılarda da bundan Profesör Dr. Ece Aydoğ merak edilenleri yanıtladı.

Sıklıkla yapılan hatalar sebebiyle meydana gelen boyun ağrısının zaman içerisinde kronikleşeceğine dair uyarılarda bulunan uzmanlar boyun ağrılarına omuz, sırt, baş ve kürek kemiği ağrılarının da eklenebileceğini ifade etmektedir.

Ağrı ile birlikte gerginleşen eklemler ve kasların günlük yaşamda en basit işlerin bile yapılmasını zorlaştırabileceğini ifade eden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Dr Ece Aydoğ önemli açıklamalarda bulundu. Boyun ağrısına önlem alınmadığı durumlarda daha sonraki zamanlarda kireçlenmeler ve boyun fıtıklarının gelişebildiği ifade edildi. Bu sebeple iş yerinde yapılan hatalı davranışlara son verilmesi gerektiği, düzenli olarak ofis egzersizlerinin yapılmasının çok önemli olduğu ve hareketleri arttırmanın da önem taşıdığı yönünde ifadeler kullanıldı.

Bilgisayar başında çalışanlarda yapılan araştırmalara göre kronik boyun ağrısının normal popülasyona göre 2 ya da 3 kat daha fazla görüldüğü ortaya koyulmuştur. Bunun yanı sıra ofis çalışanlarında işe gelmemenin en sık nedeni de boyun ağrıları olmaktadır. Bilimsel çalışmalarda azalmış sosyal destek, düşük iş memnuniyeti ve yüksek mesleki beklentiler ile boyun ağrısı arasında önemli bir ilişkinin olduğu öğrenilmiştir.

Bu durumun önüne geçmek için ise masada otururken ayakların yer ile temas etmesini sağlamak gerekmektedir. Bununla birlikte sandalyenin ergonomik olması ve dik bir şekilde oturmak da önemli bir nokta olmaktadır.