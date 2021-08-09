Bade İşçil Eski Eşi ile Bodrum'da Tatil Yaptı

Başarılı oyuncu Bade işçil, 5 sene önce ayrılma kararı aldığı iş insanı Malkoç Sualp ve oğlu Azur ile beraber Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Beraber tatile gelen eski eşler, keyifli dakikalar geçirdi ve sosyal medyanın gündemi oldu.

Ünlü oyuncu Bade işçil, 2016 senesinde iş insanı Malkoç Sualp ile yollarını ayırmıştı. Bodrum'da bir araya gelip tatil yapan çiftin keyifli dakikalar geçirdiği görüntülendi ve eski eşlerin fotoğrafları çekildi.

İkili, Yalıkavak'ta bulunan bir plajda objektiflere yansıdı ve Bade İşçil'in annesi Kadriye Gündüz de Bade İşçil'in yanında bulundu. Bade İşçil, eski eşi Malkoç Sualp ile uzun süre koyu bir sohbete daldı ve oyuncunun kahkahaları dikkat çekti.

38 yaşındaki ünlü oyuncu, bir ara denize girmek için yerinden kalktı ancak havanın rüzgarlı olması sebebi ile vazgeçerek şezlonguna geri döndü.

Eski eşi Bade İşçil'in aksine kendisini serin sulara bırakan Malkoç Sualp ise oğlu Azur ile beraber keyifli dakikalar geçirdi. Baba oğlun eğlenceli anları objektiflere yansıdı ve aile magazin gündeminde yer aldı. Bade İşçil ile Malkoç Sualp çifti 2013 senesinde evlenmiş ve 3 yıl sonra ayrılık kararı almıştı. Boşanma ardından ilk defa tatilde görüntülenen Bade İşçil ile Malkoç Sualp çifti sıklıkla oğullarını görmek adına bir araya geliyor ve dost olduklarını vurguluyor.

Ünlü oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz haftalarda ise Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneden çıkarken objektiflere takılmış ve merak edilenleri yanıtlamıştı. Muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştiren başarılı oyuncu Bade İşçil, kadın hastalıkları bölümüne başvurduğunu ifade etmişti ancak hamile olduğu yönünde haberlerin yapılmasını engelleyen ünlü isim anne olduğu için rutin kontrole geldiğini söylemişti. Açıklamaları ile dikkatleri üzerinde toplayan Bade İşçil, son olarak eski eşi ve oğulları ile beraber Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.