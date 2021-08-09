Şilan Makal Bebeğinin Cinsiyetini Paylaştı

Son zamanlarda annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncusu Şilan Makal’ın, kız bebek dünyaya getireceği hakkında haberler yazılmıştı. Önceki gün mutlu haberi paylaşan ünlü oyuncu, cinsiyet belirleme partisi düzenledi ve bu anları sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi. Bir oğlu olacağını duyuran ünlü oyuncu, çok sayıda tebrik mesajı da aldı.

Futbolcu Şener Özbayraklı ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturan ünlü oyuncu Şilan Makal, bebeklerine kavuşmak için geri sayım başlattı. Mutlu evlilik sürdüren ikili, güzel haberi paylaştı ve dikkatleri üzerinde topladı.

Yaklaşık olarak 9 aylık hamile olan başarılı oyuncu Şilan Makal, annelik duygusu ile ilgili yaşadıklarını sosyal medya hesabından da yayınlıyor. Geçtiğimiz aylarda başarılı oyuncunun bir kızı olacağı konuşulmuş ve konu hakkında yanıt merak edilmişti. Büyük bir sürpriz ile karşı karşıya kalan ünlü oyuncu, bebeğini kucağına almak için geri sayım başlattı.

Yakın arkadaşları ve ailesi ile beraber cinsiyet belirleme partisi düzenleyen ünlü oyuncu oğlu olacağı haberini sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü isim mavi elbisesi ile beğeni toplandı. Mavi balonları da eline alarak poz veren ünlü oyuncu, çok sayıda tebrik mesajı da aldı. 28 yaşındaki Şilan Makal'ın gönderisi magazin gündeminin üst sıralarında yer alırken oyuncunun ne zaman bebeğini dünyaya getireceği de merak konusu oldu.

Geçtiğimiz aylarda müstakbel eşinin evlilik teklifi almadığını ifade eden ünlü oyuncu, romantik bir çift olmadıklarını söylemişti. Uzun zamandır evlilik konuştuklarını ve sonunda evlenmeye karar verdiklerini açıklayan Şilan Makal bir teklif de beklemediğini söylemişti. Bunun yanı sıra, gelinlik giyme hayalinin de bulunmadığını açıklayan Makal, aileler istediği için düğün yaptıklarını söylemişti. Hiçbir zaman gelinlik giyme gibi hayalleri olmadığını ifade eden ünlü oyuncu, kendisine kalsa düğün yapmayı da istemediğini açıklamıştı.