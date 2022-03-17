Baba Dizisinde Kriz Çıktı, Dengeler Değişti!

Bir süre önce Ay Yapım imzalı olarak Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Baba dizisi yeni bölümünü dün akşam ekranlara taşıdı ve dizide meydana gelen son gelişmeler dikkat çekti. Saruhanlı Ailesi büyük bir kriz yaşayarak tüm dengelerin değişmesine sebep oldu. Kadir karakteri borçları şirketin lehine olmayacak şekilde ödedi ve kendisine sormadan hareket eden Emin karakterini sinirlendi. Yaşanan bu olaylar ise baba oğul arasında gerilimin artmasına neden olarak gösterildi. Diğer taraftan Emin karakterinin Ahmet ile Büşra'yı aynı odada yatırmak istemesi ve Sevil hakkında söyledikleri Kadir için bardağı taşıran son damla olarak görüldü. Yaşanan tüm bu olaylar üzerine Kadir evi terk etti ve gelecek bölümlerde yaşanacak olanlar da merak konusu oldu.

Show TV ekranlarının iddialı dizisi Baba, salı akşamlarında ekranlarda yer alıyor ve yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkarıyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Kadir ile Emin'in yeniden karşı karşıya geldiği gözlerden kaçmadı ve Saruhanlı ailesinde adeta kıyamet koptu. Şirketin faydasını düşünmeden ilhan'a borcu ödemesi sebebi ile babasından sert tepki alan Kadir, geceye damgasını vurdu.

Yaşanan tüm bu olaylardan sonra Emin ise geri adım atmadı ve aile içerisinde kriz yaşandı. Kadir daha sonra Emin'in Büşra ile Ahmet'i aynı odada kalmaya zorladığını gördü ve diğer taraftan babasının sevdiği kadına söylediklerini de duyması ile tam olarak çileden çıktı.

Kadir karakteri vermiş olduğu karar ile ailesini korumak istedi ve Emin'in kendisini dinlememesi üzerine gitmeye karar vererek evi terk etti. Ailesine korumasına ve onlara yardımcı olmaya çalışmasına rağmen ailesi Kadir'in yanında olmadı ve bu durumda Kadir büyük bir hayal kırıklığı tecrübe etti. Baba oğul arasında iplerin koptuğu görülürken Kadir'in evi terk etmesi dizinin en önemli olayı olarak yorumlandı.