Sonuçlara Göre Türkler Televizyonda Ezilen Kadın Seviyor

Dün akşam ekranlarda yer alan dizilere göre salı akşamlarının favori dizisi Üç Kız Kardeş isimli proje oldu ve yeni dizi en güçlü rakibi olan Destan’ı geride bırakmayı başardı. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi çok farklı bir hikayeyi izleyici karşısına çıkarıyor. Bunun yanı sıra söz konusu dizinin karşısında ise Evlilik Hakkında Her Şey gibi güçlü bir rakip var. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi Üç Kız Kardeş isimli projenin aksine kadını çok güçlü gösteriyor fakat Türk izleyicisi ise bu durumdan çok memnun olmuyor. Bu yorumlar ise elde edilen reyting oranlarından alındı ve seyirci kitlesinin ne türde bir yapım seyretmek istediği hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı.

Evlilik Hakkında Her Şey ve Üç Kız Kardeş isimli iki televizyon dizisi projesi Kanal D ve Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Birbirlerine rakip olan iki proje salı akşamlarında ekranlara getirildiği için birbirlerinin rakibi olarak ekranlarda yer alıyor. Dün akşam elde edilen reyting oranlarına göre ise Üç Kız Kardeş dizisi zirvede yer aldı ve Evlilik Hakkında Her Şey isimli televizyon dizisi projesini geride bıraktı.

Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi dün akşam 4. yeni bölümü ile ekranlarda yer aldı ve küçük bir Ege kasabasında hayatlarını devam ettiren üç kız kardeşin hikayesini izleyici ile buluşturdu. Senaryoda Türkan karakteri çok mutlu olan ailenin çok güzel ve en büyük kızı olarak tanıtılmıştı ve daha sonra kasabanın en zengin ailesinin oğlu olan Somer ile dünyaevine girmişti.

Başlarda peri masalı gibi gözüken bu hikaye daha sonra drama dönüştü ve Somer karakterinin farklı bir insana aşık olduğu ve annesinin zoru ile bu evliliğe “Evet” dediği öğrenildi. Türkan'a onu hiçbir zaman sevmeyeceğini açıkça söyleyen Somer, seyirci kitlesinden tepki toplamıştı. Daha sonra kayınvalidesinden şiddet gören Türkan, Somer'in boşanma isteğini reddetmiş ve annesi tarafından “O senin kocan, seni zamanla sever” diyerek avutulmuştu.