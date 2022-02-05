Baba Dizisi Yayın Tarihi Belli Oldu

Oyuncu kadrosunda bulunan güçlü ve iddialı isimler ile henüz yayın hayatına başlamadan izleyici kitlesinin dikkatini çeken Baba isimli proje yayınlanan tanıtımları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Ay Yapım imzalı olarak Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Baba dizisinde Saruhanlı ailesinin Anadolu kasabasında yaşadıkları ve mütevazi hayatlarının geçirdiği değişim konu edilecek. Projenin ilk bölümünün 15 Şubat Salı akşamında ekranlara geleceği öğrenilirken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Projenin izleyici karşısına çıkan tanıtımlarında değerlerine ve geleneklerine oldukça bağlı olan Emir Saruhanlı karakterine usta oyuncu Haluk Bilginer hayat verecek ve oyuncunun ailesi de dizide önemli bir yer üstlenecek.

Bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi bir uçak kazası sonrasında şok edici bir gerçeği öğrenecek ve bu da bütün aile üyelerinin hayatlarının aniden değişmesine sebep olarak gösterilecek. Saruhanlı ailesinin yaşayacağı değişimi izleyici kitlesi büyük bir merak ve heyecan içerisinde bekliyor. 15 Şubat Salı akşamında Show TV ekranlarında dizi hayranları ile buluşacağı açıklanan baba dizisi bir Anadolu hikayesi olarak ekranlarda yer alacak.

Show TV ekranlarında saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak olan projede Tolga Sarıtaş'ın da yer aldığı öğrenildi de ünlü oyuncunun hayranları projeyi heyecan içerisinde takip etmeye başladı. Bunun yanı sıra projenin yayın tarihinin ve gününün açıklanması ile birlikte Salı rekabetinde de değişimler olacağı tahmin edildi. Üç Kız Kardeş isimli yeni dizinin de aynı güne alınması ile birlikte liderlik koltuğuna hangi projenin oturacağı merak ediliyor.

Ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın’ın çok satan kitabından uyarlanarak ekranlarda yer alacak olan Üç Kız Kardeş isimi dizi Kanal D ekranlarında yayınlanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Projenin yayın tarihine 9 Şubat Salı akşamında başlayacağı öğrenildi ve Salı rekabetinde iki dizinin daha yer alacağı açıklandı.