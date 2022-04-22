Aziz’in Başrolü Diziye Veda Ediyor

Cuma akşamlarının sevilen dizisi olan Aziz isimli televizyon dizisi projesi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve ortalama reyting oranları alarak yayın hayatına devam ediyordu. Proje her ne kadar yüksek izlenme oranları almasa da başarılı bir şekilde izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyordu. Dizi hakkında edinilen son bilgilere göre projenin başrol oyuncularından birinin diziye veda edeceği öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Aziz dizisi hakkında çıkan haber ile ilgili olarak gazeteci Birsen Altuntaş detayları aktardı ve başrol oyuncusu olan Damla Sönmez'in ekibe veda ettiğini açıkladı. Damla Sönmez söz konusu dizide Dilruba karakterine hayat veriyor ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Ünlü oyuncunun 25. bölümde diziye veda edeceği öğrenildi ve açıklanan bu karar dizi hayranlarını şaşırttı. Bu akşam 22 yeni bölümü ile ekrana gelecek olan projede seyirci kitlesi Damla Sönmez’i 3 hafta daha ekranlarda görebilecek.

Başarılı oyuncu Damla Sönmez'in diziye vedasının sebebi ise henüz açıklanmadı fakat konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Sosyal medyada bu konu ile ilgili olarak yapılan yorumlara göre ünlü oyuncunun yurt dışında yeni bir projesi olduğuna yönelik ifadeler de kullanıldı. Ünlü ismin Türkiye'deki yayını 14 Haziran tarihinde başlayacak olan Disney Plus ile de anlaşma yapabileceği belirtildi.

34 yaşındaki sevilen oyuncu New York, Paris ve Türkiye'de tiyatro eğitimleri almış ve 2004 senesinde setlere Camdan Pabuçlar isimli dizi ile adım atmıştı. Ünlü ismin en büyük çıkışı ise 2014 senesinde rol aldığı Güllerin Savaşı isimli dizi ile olmuştu. Daha sonra Saygı ve Çukur dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu adından söz ettirmişti. Aziz dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncunun diziye veda edecek olması da seyirci kitlesini derinden üzdü ve bu konunun gerçek sebebi merak edildi.