Emekli Olanlara 6700 TL Ödeme Bu Hafta Son!

Son zamanlarda emekli olan vatandaşların emekli ikramiyesi beklediği gibi ayrıca bazı bankaların yapmış olduğu kredi mevduat hesaplarında limit artışıda gündeme gelmekte. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden hızlı bir şekilde ödemenizi gerçekleştirebilir ve başvurunuzu yapabileceğiniz artı para imkanı kamu bankaları ve özel bankalar tarafından emekli olan vatandaşlara verilmektedir. 6700 TL'ye kadar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanya Bazı özel bankalar tarafından da takdir gördü ve o bankalarda bu kampanyaya başladı. Ziraat Bankası vakıf Bank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını kendi emekli maaşı hesaplama üzerinden şubeleri gitmeden de yapabilecek.

Emekliye 6700 TL Ödeme Veren Bankalar

Emekliye 6700 TL kadar Ödeme yapacak olan bankalar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa Denizbank üzerinden bu ödemeleri SMS atarak atabiliyor. Verilecek olan ödemeler kredili mevduat hesabı olduğu için Denizbank bu işlemler için kurtaran hesap olduğunda emekli olan vatandaşlara destek sağlamaktadır. Emekli maaşımızı DenizBank'tan alıyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek kurtaran yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Gönderilen mesajda oynasın da banka sizleri 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek onaylanan tutarı hemen kendi hesabınızda görebileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kurtaran hesap hemen hesabınıza yatacak ve artı para olarak sizlerin hesabınızda görünmeye başlayacak.

DenizBank'a haricinde ayrıca Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar da kendi emekli maaşı almış oldukları hesap üzerinden bir internet şifresi oluşturup mobil uygulamaya giriş yapabilir buradan hesabına giriş yaptıktan sonra kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir. yapılan başvuru sonrasında banka 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verir onaylanan tutar hemen hesabınıza yatırırsınız.