Aziz Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Murat Yıldırım ve Damla Sönmez gibi birbirinden başarılı iki oyuncuyu bir araya getiren Aziz isimli televizyon dizisi projesi hazırlıklarına devam ediyor. Seyirci kitlesi ise projenin afişleri ile heyecana kapıldı ve yeni dizi hakkında araştırma yapmaya başladı. Dizi henüz yayın hayatına başlamadan karşılaştığı ilgi ile hakkında büyük ipuçları veriyor. Dizinin, bölümlerini seyirci karşısına çıkarmadan bu kadar büyük bir ilgi ile karşılaşması, yeni sezonda en etkili yapımlardan biri olacağına işaret olarak yorumlandı.

Son yıllarda başarısı ile öne çıkamayan ve hayal kırıklığına uğratan diziler ile ekranlara gelen ünlü oyuncu Murat Yıldırım, bu açığı kapatacak. Yeni dizisi olan Aziz ile hayranları karşına çıkacak olan oyuncu, başarılı isim Damla Sönmez ile partner olacak. Dizi, henüz başlamadan büyük olay yarattı ve seyirci kitlesi de projenin bölümlerini izlemek için sabırsızlandı.

Hem Damla Sönmez'in hem de Murat Yıldırım'ın sevenleri yeni dizi olan Aziz için nefeslerini tutmuş bir şekilde bekliyor ve dizi hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Oyuncuların hayranları Aziz dizisi için de afişler hazırladı ve bu hazırlık magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Bir süre önce Murat Yıldırım ile Damla Sönmez'in eski dizilerden derlenen görüntüleri sosyal medya hesaplarında büyük ses getirmişti. Bu defa afiş için yapılan hazırlık ise yeni dizi hakkında ipuçları verdi.

Aziz isimli televizyon dizisi projesi izleyici kitlesini 1930'lu yıllara götürecek ve ilgi çeken bir senaryo ile ekranlarda yer alacak. Aziz Payidar’ın hayatını anlatacak olan dizide Payidar'ın bir Fransız askerinin ölümünden sorumlu olması, aşkını bırakması ve seneler sonra ise geri döndüğünde çok farklı bir ortam ile karşılaşması işlenecek.

Dizi çekimlerinin 6 Eylül tarihinde başlayacağı öğrenilirken oyuncu kadrosunun da Antakya'ya gideceği öğrenildi. Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Aziz dizisi, Ekim ayında yayın hayatına başlayacak.