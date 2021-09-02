Ozan Akbaba'nın Rol Aldığı Anka Filminin Çekimleri Tamamlandı!

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli sevilen televizyon dizisi projesinde 6 sezon boyunca rol almış ve İlyas Çakırbeyli karakterine hayat vermişti. Birbirinden başarılı oyuncular ile birlikte çalışan Akbaba, dizide uzun süre boyunca başarılı bir şekilde hayat verdiği “İlyas Çakırbeyli” karakteri ile hafızalara kazınmış ve seyirci kitlesinin gönlünde taht kurmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide sergilediği oyunculuk performansı ile büyük beğeni toplayan oyuncunun filminin çekimlerinin tamamlandığı bilgisine ulaşıldı.

Ozan Akbaba yıllardır hayalini kurduğu ve hikayesi kendisine ait olan Anka isimli film projesinin çekimlerini tamamlamayı başardı. Anka isimli filmde hız tutkunu bir karakterin hikayesi anlatılırken ünlü oyuncu da sosyal medya hesabından konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından dile getiren ünlü oyuncu Ozan Akbaba, takipçilerine bilgi paylaşımında bulundu. Filmin zorluklarla, stres, kaygı ve tecrübe ile bittiğini ifade eden ünlü oyuncu Ozan Akbaba, çalıştığı ekip ile birlikte olduğu için de şanslı olduğunu da söyledi.

Harika bir iş başardıklarını ifade eden başarılı oyuncu, bu zor işi omuzlayan ve işin üstesinden gelen herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Çalıştıkları ekibin Türk sinemasında bir dönüm noktasına isimlerini altın harflerle yazdığını açıklayan ünlü oyuncu, yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Hız filminin olmazsa olmazları perde arkası kahramanlarına, asıl işi yüklenen kardeşlerine teşekkürlerini ileten oyuncu dikkatleri üzerinde topladı. Bu saatten sonra kimsenin onları yıkamayacağı ifade eden Akbaba, açıklamaları ile mutluluğunu dile getirdi.

Adrenalin yüklü Anka isimli filmin yönetmen koltuğunda ise Halka ve Filinta dizilerinin başarılı yönetmeni Süleyman Mert Özdemir oturdu. Projede Ozan Akbaba'nın sıra Serdar Orçin, Engin Hepileri, Atilla Şendil, Deniz Işın ve Uğur Uzuner gibi birbirinden başarılı çok sayıda oyuncu da rol aldı.