Aytaç Şaşmaz'ın Rol Almaya Hazırlandığı Gelecek Uzun Sürer Dizisinin Pozları Olay Oldu

Yakında gösterime girecek olan Gelecek Uzun Sürer dizisinde hazırlıklara başlayan Aytaç Şaşmaz'ı dizi setlerinde görüntüleyen arkadaşı ortaya efsane pozlar çıkardı. Yaklaşık olarak 1 yıl önce baht oyunu isimli televizyon dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz yakın zamanda yine televizyon dizisi olarak çekilen gelecek uzun sürer isimli dizi ile ekranlara dönüş yapacak.

Son zamanlarda televizyon ekranlarında dizi olarak çekilen projeler arasında gençlere hitap eden ve çok izlenen gençlik dizileri popüler hale geldi. Yakın zamanda televizyon ekranlarında yayımlanacak olan ve Aytaç Şaşmaz’ın rol aldığı gelecek uzun sürer dizisi izleyenler ile buluşacak. Yabancı bir diziden uyarlanan bu projede yoğunluklu olarak gençler rol alıyor.

Gelecek uzun sürer dizisi merak edilen projeler arasında

Eylül ayının gelmesi ile birlikte dizi sektöründe canlanmalar yaşanıyor. Bu sezonda çoğunluklu olarak gençlere hitap eden gençlik dizileri ön planda yer alıyor. Aytaç Şaşmaz’ın başrollerinde bulunacağı gelecek uzun sürer dizesi ise yabancı bir diziden uyarlanıyor. Türkiye'de televizyon ekranlarında verilecek olan bu dizi orijinali evimiz Hollywood olarak yayınlanan diziden çevriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Beverly Hills 90210 ismi ile televizyon ekranlarında yayınlanan bu dizi dönemin reyting rekorları kıran dizilerinden biri olmuştu. Gelecek uzun sürer dizisinde başrol oyuncusu olarak oynayan Aytaç Şaşmaz’ın içerisinde dram barındıran bir gençlik dizisi olması da hayranlarını meraka sürükledi.

Evren karakteri ile sevenleri ile buluşacak

Yakın zamanda televizyon ekranlarında başlayacak olan bu dizi de Evren karakterine hayat verecek olan Aytaç Şaşmaz’ın yeni oyuncu olan arkadaşı Berk Cankat ın çekmiş olduğu pozlar sosyal medyada yayınlandı. Berk Cankat’ın yakaladığı pozlar yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın izleyenleri tarafından büyük ilgi gördü. Aytaç Şaşmaz'ın bir süredir beraber olduğu oyuncu sevgilisi Cemre de fotoğrafların altına oh be diyerek yorum yaptık yaptı.

Bir ay yapım projesi olarak çekilen gelecek uzun sürer dizisinde Aytaç Şaşmaz'a güçlü bir oyuncu kadrosu da eşlik ediyor. Kerem karakterine can veren Mert Yazıcıoğlu'nun da yeniden televizyon dizilerine dönmesine vesile olacak gelecek uzun sürer dizisi daha birçok ünlü oyuncuyu etrafında toplamışa benziyor.