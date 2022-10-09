Enflasyon Rakamlarında 24 Yıl Önceye Gidildi

Son günlerde tüm girdi ve çıktı fiyatlarının artmasından dolayı enflasyon rakamları her geçen gün artıyor. Peki, bu enflasyon dediğimiz kavram neyi ifade ediyor. Enflasyon genel olarak mal ve hizmetlere dair genel fiyat düzeyinin yükselme sebebi ile paranın değerinin düşmesi yani satın alma gücünün azalması anlamında kullanılabilir. Bu noktada etkileyici en temel unsur sadece belirli mal ya da hizmetlerin artışı değil mal ve hizmetler fiyatlar genel seviyesinin artış göstermesi sonucu vatandaşın alım gücünün de düşmesini ifade eder.

Enflasyon fiyatlar genel seviyesinin birkaç defaya mahsus olarak yükselmesi değil bu döngünün sürekli hali gelmesi ile enflasyon adını alır. Enflasyon genel seviyesi günümüzde oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır. Hatta çok kötü bir dönem geçirilen yıllarda yani bunlar 24 yıl öncesindeki enflasyon seviyelerine neredeyse yaklaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Verilerine Göre Enflasyon Oranları

Türkiye’de araştırma yapan Türkiye istatistik kurumu diğer adıyla TUİK Eylül ayına oranla tüketici fiyat endeksi rakamlarını herkesin bilgisine sundu. Bu açıklamalara göre tüketici fiyat endeksi Eylül ayında yaklaşık olarak %3,08 artışta bulundu. Aylık enflasyonun ise 3.08 olarak da oluştuğu biliniyor. Türkiye istatistik kurumu eylül ayındaki enflasyon rakamları da açıklanmış oldu. Aylık bazda %3.08 iken bu enflasyon oranı yılbaşına yayıldığı zaman %83.45 gibi bir rakam çıkmakta. Piyasalar aylık itibariyle %3.6 oranında olurken yıllık ise 1 oranında enflasyon rakamının açıklanmasını bekliyordu. Yani beklenen enflasyon oranı daha yüksekken açıklanan enflasyon oranı daha düşük çıktı.

24 Yıl Öncesine Geri mi Dönüldü

TUİK verileri en son olarak 98 yılı döneminde yıllık olarak %85,5 olarak artış kaydettikleri bu oranda Ağustos ayında TÜFE aylık olarak %1.46 olarak açıklanmıştı. Bu yıl enerji fiyatlarındaki aşırı derecedeki etki ile temmuz ayında yıllık bazda en fazla artış yaşayan ana harcama grubu yüzde 119,11 ile ulaştırma sektörü oldu. Öte yandan ulaştırma grubunun yüzde 94.65’i ile gıda sektörü etkilendi. Diğer yandan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise artış oranı 88.35 ile kaldı. Bu oranlardan sonra diğer sırada ise en çok artış söz konusu olan ev eşyası grubu takip etti.