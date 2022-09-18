Aylin Mavi Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında, Hasta Mı, Hastalığı Nedir, Hande Erçel'in Yeğeni Aylin Mavi Kaç Yaşında?

Başarılı oyuncu Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım üzücü haber ile gündemde yer aldı ve konu hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Sevilen oyuncu Hande Erçel'in ablasının kızı olan Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı iddiası gündemde yer aldı ve daha sonra bu haberin doğrulandığı açıklandı. Gamze Erçel 2,5 yaşındaki küçük kızı Aylin Mavi’nin sağlık sorunları yaşadığı hakkında iddiaları doğruladı ve basına yansıyan haberler hakkında konuştu. Küçük kızının sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Gamze Erçel üzücü haber ile günün en çok konuşulan ismi oldu.

Hande Erçel'in Yeğeni, Gamze Erçel'in Kızı Mavi'nin Hastalığı Nedir, Neyi Var?

Aylin Mavi isimli 2,5 yaşındaki küçük kız Gamze Erçel'in kızı ve Hande Erçel'in yeğeni olarak kısa bir süre önce dünyaya gelmişti. Küçük Mavi'nin sağlık problemleri yaşadığına dair önemli iddialar gündemde yer almış ve konu araştırılmıştı. Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel ise haberin basına yansıması sonrasında açıklamalarda bulundu ve haberi doğrulayarak dikkatleri üzerine çekti. Gamze Erçel, hastalığı öğrenmeleri sonrasında şoku atlattıklarını ve kızları Mavi’nin tedavisine başladıklarını belirtirken sosyal medyada da çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı. Peki Hande Erçel'in Yeğeni Aylin Mavi Kanser mi, Ne Kanseri?

Ünlü isim Gamze Erçel sosyal medya hesabından açıklama yazısı paylaştı ve kendilerini merak edenlere bir bilgilendirmede bulundu. İyi olduklarını ve iyi olmaya çalıştıklarını açıklayan Gamze Erçel 2 hafta önce kızları Mavi ile ilgili bir tedavi sürecine başladıklarını belirtti. Hastalığı öğrenmeleri sonrasında şoku atlattıklarını ve bu durumu kabullenip bu süreci en iyi şekilde geçirmek adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Gamze Erçel, kızları Mavi’nin de gayet iyi olduğunu belirtti.

Normal şartlar altında hastalık hakkında bu şekilde bir açıklama yapmak gibi bir niyetlerinin bulunmadığını ifade eden Gamze Erçel anlaşmaları olan ve önceden çekimleri yapılmış olan içerikleri paylaşmak haricinde sosyal medyada da pek aktif olmadığını ifade etti. Bu hastalık ile ilgili süreci ellerinden geldiği kadar gizli tutmaya çalıştıklarını belirten Gamze Erçel, üzücü açıklamayla gündemde yer aldı.

Erçel aile büyüklerine bile kızları Mavi hakkında küçük bir sağlık sorunu yaşadıklarını dile getirmeyi düşündüklerini belirtirken bu durumun magazin malzemesi haline gelmesinden de yakındı. Üzücü konuyu çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu durumu birilerinin öğrendiğini ve magazinde konuşulduğunu açıklayan Gamze Erçel yapmış olduğu bu açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

Ricaları üzerine şu ana kadar yapılan tüm haberlerin kaldırıldığını açıklayan Gamze Erçel, kızı Mavi hakkında bu haberi hiç paylaşmayan ve hassasiyet gösteren tüm magazin sayfalarına da teşekkür ettiğini söyledi. En başında anlattığı gibi bu süreci sakin ve sessiz bir şekilde geçirip yeniden geri dönmeyi düşündüklerini ifade eden Gamze Erçel ipin ucundan kaçtığını da açıkladı. Kızı Mavi’nin hastalığı hakkında anlayış ve destek için teşekkür ettiğini ifade eden Gamze Erçel sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Hande Erçel'in Yeğeni Mavi Sağlık Sorunu ile Gündemde Yer Aldı!

Reklamcı Caner Yıldırım ile Gamze Erçel'in kızı olan Aylin Mavi Yıldırım ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeğenidir. Bir süre önce kanser olduğu iddia edilen aile Mavi Yıldırım üzücü haber ile gündem oldu ve anne Gamze Erçel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile bu durumu doğruladı.