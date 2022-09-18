Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat, 25 Eylül'e kadar başvuru yapın...

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar 25 Eylül'e kadar başvuru yapmaları durumunda gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanarak ihtiyaç kredisi alabilecekler. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak 50.000 TL'ye kadar kredi alabilmeleri için Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olması isteniyor.

Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar kredi almak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisinden faydalanmalarına olanak sağlayacaktır. Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan bireysel vatandaşların kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda başvurularının gerçekleştirerek internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7/24 kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası ₺50.000'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Kredi kampanyalarına katılacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda da maaş müşterisi olması istenmektedir. Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartları uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırarak Kredi verecektir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız şubelere gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden mobil uygulamalar aracılığı ile birlikte Kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmakta olup düşük faizlerle ve masrafsız Kredi kullanmanız mümkün olmaktadır.