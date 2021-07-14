Aygün Aydın’dan Hakan Sabancı Hakkında Flaş Açıklama

Aygün Aydın hakkında geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı ile yazışmalarını sosyal medya hesabından ifşa ettiği gerekçesiyle koruma kararı aldırılmış fakat Aydın bu kararı uymayarak Hakan Sabancı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına devam etmişti. Son olarak Aygün Aydın'da 3 günlük zorlama hapis cezası verildiği haberi öğrenilirken Aygün Aydın hapisten çıktıktan sonra Instagram hesabından yapmış olduğu açıklama ile magazin gündeminde yer aldı.

İş insanı Hakan Sabancı ile sosyal medya üzerinden yazışmaların ifşa eden ve magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Aygün Aydın geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından bir ultrason görüntüsü paylaşmış ve paylaşmış olduğu ultrason görüntüsünün altında “3 aylıkmış, sanırım şok geçiriyorum” şeklinde bir not yazmıştı.

İş insanı Hakan Sabancı ise Aygün Aydın'ın yaptığı paylaşım sebebi ile uzaklaştırma kararı aldırmış ve son olarak Aygün Aydın 3 gün boyunca zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakan Sabancı ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar ile gündemden düşmeyen ünlü isim Aygün Aydın, almış olduğu ceza sonrasında Instagram hesabından yapmış olduğu açıklama ile Hakan Sabancı hakkında şok iddialarda bulundu.

Eski sevgilisi Hakan Sabancı'yı sosyal medya hesabına hedef alan Aygün Aydın, Sabancı'nın kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğini, bu ülkede kendi bebeğini ultrason görüntüsünü paylaşmanın da suç olduğunu ve Hakan Sabancı'nın kendisini o katillerin içine, böceklerin içine atıp öldürmeye çalışması ardından kendisinin de Sabancı’yı yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğini yazmıştı. Hakan Sabancı'nın kendisinin duyguları ile oynayıp hamile bıraktığını ifade eden Aygün Aydın o zaman her şeyin iyi hoş olduğunu fakat herkes öğrenince mi rahatsız olduğunu da sormuştu. Paylaşmış olduğu bir sonraki yazısında ne kadar salak olduğunu ve ondan nefret ettiğini yazan Aygün Aydın, açıklamaları ile yine dikkatleri üzerine çekti.