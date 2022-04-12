Zekeriya Beyaz Kimdir, Neden Öldü, Kaç Yaşındaydı?

84 yaşında olan Profesör Doktor Zekeriya Beyaz bir süredir tedavi görmekte olduğu hastanede yaşamını yitirdi ve üzücü haber ile gündemde yer aldı. Beyaz'ın Esenler'de bulunan Özel Güney Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi sebebi ile 18 Mart tarihinde tedavi altına alındığı açıklanmıştı. Bunun yanı sıra Zekeriya Beyaz'ın alzaymır haftası olduğu da bilinen bir diğer bilgi idi. Tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden Profesör Doktor Zekeriya Beyaz üzücü haber ile adından söz ettirdi.

Üzücü konu hakkında edinilen bilgilere göre Profesör Doktor Zekeriya Beyaz'ın cenazesinin yarın kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Kozlu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan İlahiyatçı Zekeriya Beyaz'ın oğlu Oğuzhan Beyaz ise dikkatleri üzerinde topladı ve acılı bir mesaj yayınladı. Oğuzhan Beyaz, babası Profesör Doktor Zekeriya Beyaz'ın hayatını kaybettiğini belirtirken babasına yarın Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda veda edeceklerini de ifade etti.

Zekeriya Beyaz 1 Mart 1938 tarihinde Gaziantep'te hayata gözlerini açtı ve ilkokulu doğduğu şehirde okudu. Ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesinde okuyan Profesör Doktor Zekeriya Beyaz, Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camisi'nde İmam Hatip olarak memurluk görevine başladı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden ise 1972'de mezun olan Zekeriya Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 14 sene vaizlik, müftülük ve imam hatiplik görevlerini gerçekleştirdi.

İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme konulu yazmış olduğu tezi ile yüksek lisans ve İslam Hukuku’na ve Türk Medeni Hukukuna göre aile hayatı konulu tezi ile de doktora diplomasını alan Profesör Doktor Zekeriya Beyaz, üzücü haber ile gündemde yer aldı.

Köşe yazarlığı ve yazarlık yapan Beyaz, 1991 senesinde sosyoloji alanında Doçent ünvanını alırken İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi bölümünde de Profesör unvanını almayı başardı.