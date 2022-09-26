ATV Ekranlarında Yayınlanan Dizide Dikkat Çeken Benzerlik Yok Artık Dedirtti...

ATV ekranlarında fırtınalar estirmeyi Başaran ve büyük bir sükse yaratan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde dikkat çeken detaylar da her zaman yer alıyor. Dizide insan insana bu kadar mı benzemi dedirten oyuncu ünlü ismin ablası çıkarak tüm seyircileri de şaşırtmayı başardı. Salı akşamları ATV ekranlarına damgasını vuran Bir Küçük Gün Işığı dizisinde dikkat çeken benzetmelerde gün yüzüne çıkmaya başladı. Dizide çok farklı karakterler yüksek seviyede performans göstermeye de devam ediyor. Ancak yaşanan bir olay bu kadar da olmaz dedirtecek nitelikteydi. Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Bir insan bir insana bu kadar mı benzer dedirten oyuncu ünlü ismin ablası çıkarak da dikkat topladı.

Dizide Dikkat Çeken Benzerlik Yok Artık Dedirtti

ATV ekranlarının yeni yapımları arasında yer alan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde dikkat çeken benzerlik yok artık bu kadarında pes dedirtecek nitelikteydi. Dizide Fulya karakterine yön veren başarılı isim ile en yakın arkadaşı olan ismin benzetilmesi seyircilerin de büyük bir yanılgı yaşamasına neden oldu. Ünlü isimler arasında yaşanan bu benzerlik ise tüm seyircileri şaşkına çevirmeye neden oldu. Dizide öne çıkan en önemli detaylar bu şekilde ele alınıyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinde ortaya çıkan benzerlik ise seyirciler arasında şaşkınlıkların yaşanmasına da neden oldu.

Bir Küçük Gün Işığı Dizisinde İnsan İnsana Bu kadar mı Benzer Dedirten Oyuncu Bir Başka Ünlü İsmin Ablası Çıktı Seyirciler Şaşkın

Salı akşamlarının Fenomen dizisi haline gelen Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çok önemli ve çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide en öne çıkan detaylar arasında ise insan insana bu kadar mı benzer dedirten oyuncu ünlü ismin ablası çıkarak seyircileri de tam manasıyla ters köşe yaptı. Seray Kaya'nın Hayat verdiği Elif ve onun en yakın iş arkadaşı olan Fulya'nın Sinem ünsal'a benzetilmesi seyircilerin de gözünden asla kaçmadı. Dizide yaşanan bu benzerlik ise bir insan bir insana bu kadar mı benzer söylentilerini de gündeme getirdi.