Uzman Öğretmenlik Sınavı Başvuru Tarihi Başladı! Son Gün Ne Zaman, Başvuru Şartları Nelerdir?

Bugün yani 26 Eylül 2022 tarihinde uzman öğretmenlik sınavı başvuruları başladı. Milyonlarca öğretmen 2022 uzman öğretmenlik başvuru şartlarını araştırdı ve bu şartların neler olduğu merak konusu oldu. Başvuru şartları ile birlikte başvuru sürecinin tamamlanması sonrasında konu hakkında detaylar merak edildi. Uzman öğretmenlik sınav başvuruları gündemin ilk sıralarında yer aldı ve başvuru şartlarının neler olduğu hakkında araştırmalar gerçekleşti. Peki uzman öğretmenlik başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? Uzman öğretmenlik sınav başvuru sayfası ve detaylar...

Uzman öğretmenlik sınavı başvuruları bugün itibariyle başladı ve son günün ne zaman olduğu merak konusu oldu. Öğretmenler başvuruda bulunmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştı. Son birkaç gündür ise Milli Eğitim Bakanlığı 2022 uzman öğretmen başvuru sayfası ile başvuru şartları araştırma konusu oldu. 2022 uzman öğretmenlik sınavını merak edenler arama motorlarında çeşitli cümleler ile konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istedi. Peki uzman öğretmenlik başvuru şartları nelerdir, 2022 uzman öğretmenlik sınavı başvuru sayfası nasıl açılır? Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavının başvuruları 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak ve pek çok öğretmen bu sınava katılım gösterecek. 19 Kasım 2022 tarihinde ise uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavının gerçekleşeceği öğrenildi. 12 Aralık tarihinde ise sınav sonuçlarının duyurulması bekleniyor ve bu yönde tahminler gerçekleşiyor.

Bakan Özer daha önce uzman ve başöğretmenlik sınav durumu hakkında yapmış olduğu açıklamada sınav tarihleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuştu. Bakan Özer eğitimlerini tamamlamış olan uzman öğretmenlerin başöğretmen olabilmeleri için önemli bilgileri paylaşmıştı. Başöğretmen olabilmek için sınav tarihi itibariyle 10 senelerini ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerin 19 Kasım tarihinde uzman öğretmen olabilmeleri adına ilgili sınavın yapılacağı açıklanmıştı.

Öğretmenler uzman öğretmen ünvanı almak için yapılacak olan yazılı sınava başvuruda bulunarak sınava katılım gösterecek. Başvuru şartlarında ise öğretmen olarak görev yapıyor olmak ve kademe ilerlemesini durdurulması cezası bulunmamak gibi maddeler yer aldı.

Öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına neden tepki gösteriyor, bu sınav gerekli midir?

Pek çok öğretmen uzman öğretmenlik sınavının iptal edilmesini talep ediyor ve konu hakkında tepkide bulunuyor. Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında düzenlenmiş ve öğretmenlerin eğitimler sonunda sınava tabi tutulacağı açıklanmıştı. Bu durum pek çok öğretmenin tepkisini çekti ve alınan karar eleştiri yağmuruna tutuldu.

Öğretmenlerin sınav iptali taleplerine destek çıkan bazı sendikalar ise uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavının yapılmaması gerektiğini açıkladı. Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu kariyer basamakları sürecinde ilk olarak eğitime alınmaktadır. Öğretmenlerin yaz tatili boyunca yüzlerce video izleyeceği ve daha sonra sınava tabi tutulacakları açıklanmıştı.

Öğretmenler diğer kurumlarda elde edilen kariyerlerden başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik kariyerlerinin çok daha farklı olduğunu ifade etti. Pek çok öğretmen sınav hakkında durumların göz önüne alındığı sırada başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik kariyerinin öğretmen maaşına etkisinden farklı bir katkısının ve anlamının olmadığını düşündü.