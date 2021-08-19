ATV Dizisi İlk Bölüm Aksine Reyting Oranlarını Yükseltti!

ATV ekranlarında yaz sezonunda dram türünde seyirci karşısına çıkan yapım sayısı ikiye çıktı. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve çağıran gibi birbirinden başarılı oyuncuların boy gösterdiği Kalp Yarası dizisi sonrasında bu kez İkimizin Sırrı projesi ekranların favorisi oldu. İzleyicilerin büyük ilgisi ile karşılaşan ikimizin Sırrı dizisinde Leyla Feray ile Aras Aydın başrolleri paylaşırken dizi izleyicileri de projeye sosyal medya üzerinden destek veriyor.

Bestemsu Özdemir ve Dolunay Soysert'in başrollerinde yer aldığı dizi Pazar akşamlarında seyirci karşısına çıkıyor. Bugüne kadar 2 bölümü ile izleyicilerle buluşan dizinin 3. yeni bölümü ise 22 Ağustos Pazar akşamında ekranları verilecek. Dram türünde ekranlara gelen diziye yönelik ilginin artması ise sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile de kendisine göstermekte.

Dizinin birinci bölümünde düşük reyting oranları elde edilmesine rağmen 2. bölümde projeye yönelik ilgi artmıştı. Sosyal medyadan da bu durumun sonuçları görülürken yeni bölüm hakkında detaylı bilgiler merak konusu oldu.

Pek çok dizi izleyicisi İkimizin Sırrı hakkında yorumlar paylaşırken dizinin fragmanları da yoğun ilgi altında incelendi. Bir dizi izleyicisi ise proje hakkında “Efsane bir dizi” şeklinde yorum yaptı ve düşüncesini belirtti. Dizi hayranları ikimizin Sırrı projesini severek izlediklerini dile getirirken reyting oranlarının artması hakkında da talepleri bulunduğunu açıkladı.

Neva ile Alp karakterlerinin sahnelerinin arttırılması talebinde bulunan dizi izleyicileri, yeni bölümü de heyecan içerisinde beklediğini ifade etti ve gelişmeler merak konusu oldu. Proje hayranları diğer izleyicileri de İkimizin Sırrı’nı takip etmeye çağırdı ve gönüllü olarak projenin geniş kitlelere ulaşması için çaba gösterildi.

Aras Aydın ile Leyla Feray'ın uyumu seyirci kitlesinin olumlu tepkileri ile paylaşıldı ve yapımcının yüzü güldü. Seyirci kitlesinden aynı şekilde yoğun ilgi gelmesi durumunda İkimizin Sırrı isimli televizyon dizisi projesi kış sezonunda da başarılı sonuçlar ile karşı karşıya kalabilir ve yeni bölümü ile ekranlara verilebilir.