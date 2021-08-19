Gönül Dağı Dizisi Utku Ateş Kararı!

Geçtiğimiz sezonda TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinde Utku Ateş, Serdar karakteri ile senaryoda yer alıyordu. Sergilediği oyunculuk performans ile dikkat çeken Ateş hakkında haberler yazılmış ve ünlü oyuncunun birinci sezon sonunda yapımdan ayrıldığı bilgisine ulaşılmıştı.

Show TV ekranında yayınlanan Cam Tavanlar isimli dizide bu kez farklı bir karaktere hayat veren Ateş, yeni projenin 8. bölüm ile final yapması ile hayranların üzüntüye boğdu. Cam Tavanlar dizisinin 8. bölümü ile final yapması ardından Gönül Dağı hayranları oyuncunun eski dizisine geri döneceğini bekliyor ve konu hakkında yorumlar yapılıyordu.

Gönül Dağı hayranlarının Utku Ateş’in diziye geri döneceği hakkında umut beslemesi sonrasında dizi ekibi 2. sezon için bir araya geldi ve fotoğraflar paylaşıldı. Projenin İstanbul çekimlerinin yapıldığı bilgisine ulaşılırken TRT de başarılı oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın Kız Kulesi manzaralı pozlarını dizi izleyicileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

Paylaşılan basın bülteni ile birlikte Kız Kulesi'nde gerçekleşen çekimler sonrasında kadronun Eskişehir Sivrihisar’a doğru yola çıktığı hakkında bilgi paylaşımı gerçekleşti. Birinci sezonun ardından yeni yayın döneminde de yine rekor kırması beklenen Gönül Dağı projesinin tüm oyuncu kadrosu yayınlanan bültende izleyici bilgisine sunuldu. Ancak seyirci kitlesinin merak içerisinde beklediği 2. sezonun oyuncu kadrosunda Utku ateşin isminin olmaması oyuncunun sevenlerini üzdü.

TRT’de paylaşılan bültende açıklanan oyuncu isimleri ise Berk Atan, Ecem Özkayan, Gülsim Ali İlhan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Ali Düşenkalkar, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Gülhan Tekin, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Ruhi Sarı, Şebnem Dilligil, Nuri Gökaşan, Yavuz Sepetçi, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevim, Serkan Kuru, Ulviye Karaca, Çiğdem Aygün, Zümre Meğreli ve Ergün Kuyucu olarak yazıldı.