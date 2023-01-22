Melis Sezen kariyerinin en parlak dönemini yaşarken aynı zamanda Sadakatsiz dizisi başarısını sürdürüyor! 

Sadakatsiz Dizisinin Başarısı. Sadakatsiz dizisi ile popüler olan Melis Sezen yurt dışında da oldukça parlak bir kariyere sahip olmayı başarıyor. İspanya'da güzelliği ve başarısı ile gövde gösterisi yapıyor. İspanya'da Melis Sezen rüzgârı esti! Dizi İspanya’da İnfial ismi ile yayınlanıyor. Dizi büyük beğeni kazandı ve sevilen bir yapım olmayı başardı. Türkiye için final olan dizi yurt dışında başka bir isim ile yayınlanmaya devam ediyor. İspanya'da ödülden ödüle koşan yapım çok seviliyor.

Melis Sezen Ödül Töreninde!

Cansu Dere ve Melis Sezen Ödül törenine gitmek için havalimanına geldiğinde Cansu Dere'nin sağlık sorunu olması nedeni ile Melis Sezen ödül törenine yalnız katıldı. Altın Üzüm Bağı Ödülleri ismi ile 2014 'ten beri hala devam edilen organizasyonda Melis Sezen, İspanyol sevenleri ile karşı karşıya gelerek hayranları ile buluşma şansı yakaladı.

Melis Sezen İspanya'da büyük bir sevgi ile karşılandı. Güzel oyuncu çok güzel karşılandı ve dizi ödül aldı. İspanya'daki Türk dizileri oldukça popüler olmaktadır. İki ülke arasındaki yakınlaşma açısından da büyük rol oynayan diziler çok beğeniliyor. Kültürel açıdan çok güzel olan bu tarz organizasyonlar ülkeleri birbirine de bağlıyor.

Güzel Oyuncu Çok Mutlu!

Güzel oyuncu İngilizce dili ile törende konuşma yaparak ödülü aldı. Güzel oyuncu şunları söyledi:

“Çok çok değerli bir ödül çok şanslı ve mutlu hissediyorum. İnfial’in böylesine çok sevildiğini çok iyi biliyorum. Sadakatsiz dizimiz ikinci sezondayken, İnfial birinci sezondaydı. Çok mükemmel mesajlar aldım. Bu güzel övgüleri aldığım insanlar ile tanışmış olmak çok özel.”

Sadakatsiz final oldu fakat başarıları yurt dışında hala devam ediyor! Melis Sezen ile İspanya ile kültürel bağlılık güçlendi! Güzel oyuncu bu ödülün Türk dizi ve sanat açısından da yurt dışındaki başarımızı gösterdiğini hissettiğini belirtiyor. Melis Sezen, Türkiye’de yapılan dizilerin yurt dışındaki ülkelerce beğenilmesinden çok mutlu.

Melis Sezen, “ Projelerimizin yurt dışında bu şekilde değer görmesi ve ödül alabilmek her oyuncu için gurur verici bir şey.” diyerek de mutluluğunu sözcüklere döktü.

Güzel oyuncu tören sırasında alkışlarla karşılandı. Bu tarz organizasyonların iki ülke için çok iyi olduğu ve bağlılık açısından da çok çok önemli olduğunu biliyoruz.

Türk yapımı, İspanya’da son dönemlerde çok popüler olmaktadır. Bu ise ekonomi açısından da çok büyük bir başarı sağlıyor. Yapımlar için yeni bir gelir kaynağı olurken dizilere duyulan istekte artıyor.

İspanya’daki yetkili merciler açıklamalarında Türk yapımlarının bu derece sevilmesini belirtmesi, yakın zaman içerisinde Türkiye’ye gelmek istemeleri ve hayat tarzını görmek istemeleri açısından da büyük ölçüde önemli ve turizme katkısı çok büyük.