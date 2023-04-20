Ateş Kuşları Dizisinde Hüma İle Zıpkın Çifti Çok Sevildi

Atv ekranlarında cuma akşamlarında yayınlanmakta olan Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesinde genç isimler etkileyici bir şekilde oyunculuk performansları sergiliyor. Erdem Şanlı ile Lila İrem Salman gibi iki genç oyuncu da dizide dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Zıpkın ile Hüma karakterlerine hayat veren iki ünlü oyuncu televizyon ekranında yeni bir dizi çifti oldu. Hikaye Ateş Kuşları dizisinde sokak çocukları üzerinden anlatılıyor ve bu durum günümüz dünyasında da karşılık buluyor. Senaryoda yaşanılan olaylar ile geniş bir izleyici kitlesini etkileyen Ateş Kuşları dizisi çok sevilen projelerden biri oldu.

Dizi hikayesinde ilerleyen haftalarda Zıpkın ile Hüma çifti daha fazla öne çıkmaya başladı ve çiftin arasında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesinde yeni bir çiftinin doğmaya başlaması da dikkat çeken bir durum olarak yorumlandı. Bu şekilde projede yer alan yan karakterlerin önemi de artış sağladı.

Başarılı oyuncu Lilya İrem Salman daha önce Kardeşlerim dizisinde rol almış ve Talya isimli karaktere hayat vermişti. Bu yüzden seyirci grubu Hüma karakterini aslında Kardeşlerim Talya olarak tanıyor. Ünlü oyuncu bu proje ile setleri adım atmış ve daha sonra Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesinde rol almaya başlamıştı. Yapmış olduğu seçimler ile dikkatleri üzerinde toplayan genç oyuncu bu dizide yeteneklerini gösterme fırsatı da buldu. Partneri Erdem Şanlı ile iyi bir uyum yakalayan ünlü isim hayat verdiği karakteri çok sevdiğini belirtti. Kendisine tamamen zıt olan bir karakteri canlandırsa da ünlü oyuncu inandırıcılık noktasına başarılı bir performansa imza atıyor.

Hüma ile Zıpkın ilişkisi dizinin hikayesini çok saf ve temiz bir yerde bulunuyor. Hüma karakteri Zıpkın için onun daha önce duymadığı bir duygu olarak görülüyor.