Serenay Sarıkaya Aile Dizisinde Tüm Duyguyu Seyirciye Geçiriyor

Salı akşamlarına damga vurmaya devam eden Aile isimli dizi projesinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ uyumu dikkat çekiyor. Proje 7. bölümde de AB ve abc1 gruplarında birincilik koltuğunda yer alıyor. Tüm kişiler kategorisinde ise günü ikinci olarak tamamlayan Aile isimli televizyon dizisi projesi Ay Yapım imzalı olarak yayın hayatına devam ediyor. Başarılı oyunculuk performansları ve sürükleyici hikayesi ile pek çok seyircinin beğenisini toplayan dizi salı akşamlarının vazgeçilmez bir projesi olarak ekranlarda yer alıyor. Milyonların sevgisini kazanan dizi yayın hayatına başladığı ilk bölüm itibarıyla çok beğenilmişti.

Sosyal medyadan da dizideki başarılı oyunculuk performansları ile ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor ve projede oyuncu seçimlerinin ne kadar başarılı olduğu bu şekilde anlaşılıyor. Seyirci kitlesi ile beraber pek çok ünlü isim de Aile dizisini izliyor ve projeyi ne kadar beğendiklerini sıklıkla yapmış oldukları yorumlar ile belirtiyor. Ünlü isimler ile birlikte izleyici grubu da Aile dizisine sahip çıktı ve bu şekilde reyting oranları güçlü noktalarda seyretti.

Oyuncu seçimi ve güçlü hikaye ile birlikte oyunculuk performansları da ilgi toplayan bir nokta oldu. Özellikle Serenay Sarıkaya'nın hem acıyı hem de mutluluğu iliklerine kadar hissederek seyirci kitlesine geçirdiği yönünde yorumlar yapıldı.

Projenin oyuncu kadrosu hakkında yapılan bu türde yorumlar sıklıkla sosyal medya hesaplarında göze çarpıyor. İki ünlü oyuncunun birbirlerine kadar çok yakıştığı da gözlerden kaçmayan bir ayrıntı haline geldi. Gelecek hafta Aile isimli televizyon dizisi projesinin 8. bölümü yayınlanacak ve dizi ekranlarda yer alacak. Derin karakteri Yağmur'un hastanede olduğu tanıtımda büyük bir yıkım yaşayarak dikkat çekti. Yaşanan bu olay sonrasında Aslan da Yağmur’a bunu yapan kişiyi bulup cezasını vereceğini söylüyor. Yeni bölümde dizide savaş çıkması beklenirken hikayede de gerilim dolu anlar yaşanıyor.