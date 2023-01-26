Ateş Kuşları Dizisi Ahmet Saraçoğlu için Çok Özel Bir Proje

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkarak yeni bölümlerini yayınlayan Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesi oldukça başarılı bir reyting çıkışı elde etti. Konusu ve oyuncu kadrosu ile birlikte dikkatleri üzerine çeken Ateş Kuşları dizisi çok başarılı bir hikayeyi seyirciyle buluşturuyor. Dizi projesi son Günlerin en çok konuşulan projelerinden birisi haline geldi ve yeni bölüm gelişmeleriyle adından söz ettirdi. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi birbirinden başarılı 4 oyuncunun başrollerde yer aldığı Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesi önemli bir konuyu ekranlara taşıyor. Sokak çocuklarının sonunda yaşama tutunmayı seçmesi ve bir aile olmayı başarmalarının yaşam öyküsünü anlatan Ateş Kuşları dizisi her yeni bölümüyle merak konusu oldu.

Ateş Kuşları dizisinin hikayesi trajedilerle dolu bir hayat yolculuğu olması sebebiyle çok dikkat çekiyor ve merak topluyor. Dizi ilk iki bölümde 8'li reyting oranları elde etti ve bu durum projenin oyuncu kadrosuna moral verdi. İlk iki bölümü ile yüksek izlenme oranları elde eden Ateş Kuşları isimli dizi projesinin bu başarısını sonraki bölümlerde de devam ettireceği düşünülüyor. Ateş Kuşları dizisi güçlü hikayesi ile öne çıkıyor ve izlenme oranlarında da çok başarılı sonuçlara imza atıyor. Kısa süre içerisinde geniş bir izleyici grubuna hitap etmeye başlayan söz konusu dizi projesi tebrik edilmeyi hak eden bir proje olarak görüldü. Cuma akşamlarında izleyiciyle buluşan söz konusu yapım Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını gibi oldukça güçlü rakipleri ile mücadele ediyor ve başarılı sonuçlar elde ediyor. Peki Ateş Kuşları Çatal kimdir?

Usta oyuncu Ahmet Saraçoğlu ise Ateş Kuşları isimli dizi projesinde “Çatal” isimli karaktere hayat vererek tekrardan setlere dönüş yaptı ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu Ahmet Saraçoğlu duygu yüklü senaryonun kötü yanlarını temsil ediyor ve izleyici ile buluşuyor. Ünlü oyuncu Ahmet Saraçoğlu Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Çatal isimli karakter hakkında konuştu ve hayranları ile bu karakter ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Ünlü oyuncu bu kadar iyi yazılmış olan kötü bir karakteri kaçırmak istemediğini belirtirken gözlem yaparak bu role hazırlandığını da açıklandı.

Ahmet Saraçoğlu dizi senaryosunun çok çarpıcı olduğunu ifade etti ve hayat verdiği Çatal karakterini hazırlanma süreci ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Bu role hazırlanması sürecinde neler yaptığını belirten ünlü oyuncu Ahmet Saraçoğlu gözlem yaparak hazırlandığını ifade etti. Okuma provaları yaptıklarını, yönetmenleri ile beraber yapmış oldukları çalışmaları ve yazarlar ile karakterlere dair yapmış oldukları çalışmaların çok yardımcı olduğunu ifade eden Ahmet Saraçoğlu, hayat verdiği Çatal karakteriyle beğeni topluyor. Ünlü oyuncu tarafından canlandırılan bu karakter hikayenin çok sürükleyici isimlerinden biri olması sebebiyle dizinin başarısında da önemli bir noktada yer alıyor. Çatal karakterinin çok yalnız bir adam olduğunu ifade eden Ahmet Saraçoğlu, bu durumun onda hiç iyi duygulara yol açmadığını ve intikam duygusu hissettiğini ifade etti.