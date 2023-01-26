Ömer Dizisinde Nisa ve Gamze Replikleri ile Kadınları Duygulandırdı

Ömer isimli televizyon dizisi projesi kısa süre içerisinde seyirci grubunun gözdesi haline geldi ve projenin konusunu yanı sıra oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler de gündemde yer aldı. Merve Dizdar ve Gökçe Bahadır isimli iki başarılı oyuncunun güçlü performansı ile yayın hayatına adım atan Ömer isimli dizi projesi izleyici grubu tarafından beğenilerek izleniyor. Kadın dayanışması içinde olan Merve Dizdar ile Gökçe Bahadır dizide yer alan replikleriyle seyirci grubunu umutlandırmanın yanı sıra hüzünlendirdi de. İki kadın çaresizlikler içerisinde farklı dertleri ekrana yansıttı ve bu durum sosyal medyada çok konuşulan bir konu haline geldi. Gamze ve Nisa isimli iki kadın karakterinin yaşam öyküsüne bakıldığı zaman seyirci grubu bu iki kadının yaşadıklarını kendi hayatlarına benzetti. Ömer dizisinde yer alan Gamze ve Nisa isimli kadın karakterlere benzeyen pek çok kişinin bulunması dizinin bu kadar başarılı olmasında da önemli bir nokta olarak gözüküyor ve dizinin çok sevilmesindeki bir diğer neden de seyirci grubunun oyuncu kadrosunda yer alan kadınlar ile kendilerine benzer noktalarda görmeleri oldu.

Çaresizlikler içerisinde bulunan kadınların sesi olması noktasında dizinin hikayesi önemli bir noktada yer aldı ve projenin sonraki bölümünde yaşanacak olan olaylar merak edildi. Gamze isimli karakterin acil bir şekilde eve taşınmak istemesi fakat kira ödeyecek durumu olmaması dizide dikkat çeken bir nokta olarak görüldü. Diğer taraftan Nisa karakterinin de çocuklarıyla beraber ortada kalmış bir karakter olması seyircilerin yüreklerini sızlattı ve bu durumun nasıl çözüleceği merak edildi. Ömer isimli televizyon dizisi projesinde yayınlanan bu sahne yürek sızlattı ve seyirci grubu karakterler ile empati kurmayı başardı. Sahnelerin seyirci grubu tarafından hissedilmesinin en önemli sebebi ise aynı problemleri yaşayan çok fazla sayıda kadın olduğu gerçeği olarak yorumlandı. İzleyen herkes bu şekilde yaşayan yüz binlerce kadının olduğunu biliyor ve bu şekilde dizi projesini izlemeye devam ediyor. Ömer isimli dizinin sadık izleyici grubuna göre Gamze ve Nisa arasındaki bu sahne oldukça farklı duyguları açığa çıkarttı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Dizi projesinin bir izleyicisi ise Ömer isimli yapım hakkında yaptığı yorum ile gündemde yer alarak adından söz ettirdi. Dizide her ne kadar çaresiz kalsa da ayakta durmaya çalışan iki güçlü kadının hayatının anlatıldığı yazıldı ve oyunculara övgü dolu yorumlarda bulundu. Merve Dizdar ve Gökçe Bahadır'ın mükemmel olduğunu yazan izleyici ikilinin karşılıklı oyunculuk resitali yaptığını söyledi. Yaşanılan sahnenin mükemmel olduğunu belirten seyirci pek çok izleyici grubunun da sesi oldu.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Ömer isimli televizyon dizisi projesinin senaryosunda kocası tarafından terk edilmiş ve 5 çocuğu ile tek başına kalmış bir kadın olarak çok güçlü bir performans ortaya koyuyor ve alkış hak ediyor. Hayat verdiği karaktere çok güzel bir uyum sağlayan ünlü oyuncu izleyici grubundan beğeni topladı ve seyirciler onun bu halini gıpta ile karşıladı.