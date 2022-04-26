Atatürk Dizisi Oyuncuları ve Karakterler

Atatürk isimli dizinin Disney Plus ile anlaştığı biliniyordu ve konu hakkında detaylar merak ediliyordu. Disney Plus'ın Türkiye'deki yayınına 14 Haziran'da başlayacağı açıklanan bilgiler arasında yer almıştı. İlk olarak anlaşmaya yapılan projelerden biri ise Atatürk isimli dizi olmuş ve dizide rol alacak oyuncular merak edilmişti

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün dev projede hayat vereceği karakter belli oldu ve ünlü oyuncunun hayranları gelişmeleri yakından takip etti.

Dizi duyurunun yapıldığı ilk günden bu yana büyük ses getirmiş ve projede hangi oyuncuların rol alacağı merak konusu olmuştu. Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin dizide Mustafa Kemal Atatürk'e hayatı vereceği öğrenilmiş ve oyuncunun hayranları bu gelişmeyi dikkatli bir şekilde takip etmişti. İynemli önemli ve çok büyük rolü canlandırmak adına yeni görevi için hazırlıklarına devam ediyor.

Atatürk dizisi için anlaşma yapılan oyunculardan birinin de Mehmet Günsür olduğu açıklanmıştı. Başarılı oyuncu küçük yaşlarda Geçmiş Bahar Mimozaları isimli projede rol almış ve daha sonra Hamam isimli film ile geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. 20 seneden daha uzun süredir İtalya'da yaşamakta olan Mehmet Günsür Türkiye'de son olarak Atiye dizisi ile hayranları karşısına çıkmıştı. Mehmet Günsür'ün Atatürk dizisinde canlandıracağı rol ile ilgili bilgiler ise gazeteci Birsen Altuntaş tarafından aktarıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yapmış olduğu habere göre başarılı oyuncu Mehmet Günsür Atatürk dizisinde Atatürk'ün babası olan Ali Rıza Efendi’ye hayat verecek.

Dizinin Lanistar Medya tarafından çekileceği öğrenildi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi olan Zübeyde Hanım'a da Songül öden'in hayat vereceği bilgisine ulaşıldı. Songül Öden son olarak Netflix'te yayınlanan Uysallar isimli dizide sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile övgü dolu yorumlar almıştı. Bir süre önce ise dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson’ın Atatürk dizisinde rol alacağına dair bilgilere ulaşılmıştı.