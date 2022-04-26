Hakim Dizisi Güçlü Kadroya Rağmen Başarıya Ulaşamıyor

Son haftalarda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Hakim isimli televizyon projesi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. Proje dün akşam 4. bölümü ile ekranlarda yer almış reyting oranlarında düşüş yaşayarak seyirci grubunu şaşırtmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Hakim dizisinden yana umutların tükendiği yorumlar gerçekleşti ve sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandığı dönemde büyük ses getiren projeden uyarlanarak ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hakim dizisi hikayesi ve oyuncu kadrosu ile çok güçlü bir şekilde yayın hayatına başlamıştı. Fakat kanalın dizi hakkında yapmış olduğu tanıtımlar projenin başarılı olmasını sağlayamadı ve dizi tam bir hayal kırıklığı haline geldi.

Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Hasibe Eren, Ebru Özkan ve Yurdaer Okur gibi oldukça başarılı isimler ile 4 hafta önce birinci bölümüyle ekrana gelen Hakim dizisi izlenme oranlarına umutsuz bir giriş yapmıştı. Bu dönemde oldukça iddialı hikayesini rağmen reyting oranlarını yükseltmeyi başaramayan dizi aynı akşamda yayınlanan rakipleriyle yarışamıyor.

Dün akşam dizinin 4. bölümü yayınlandı ve sonuçların beklentilerin çok altında olduğu yönünde açıklamalar gerçekleşti. Bu durum da dizi hakkında umutların tükenmesine sebep oldu ve ilerleyen haftalarda neler yaşanacağı merak edildi. Mücadelesi çok büyük olan Hakim dizisi, Yasak Elma ve Alparslan gibi iki rakip ile yarışmaya çalışıyor. Konu hakkında edinilen bir diğer bilgi ise sezon sonunda final yapmasına karar verilen Üç Kuruş dizisinin bile Hakim isimli projeden daha yüksek izlenme oranları aldığı yönünde oldu.

Söz konusu dizinin başarısızlığının nedeni ise zamanlama hatası olarak yorumlanıyor. Dizinin birinci bölümü 4 Nisan akşamında izleyici karşısına çıkmıştı ve kısa bir süre sonra Ramazan ayı gelmişti. Bu durum da izleyici kaybı yaşanmasına sebep olmuş ve Hakim dizisi güzel bir başlangıç yapamamıştı.