Aslıhan Kapanşahin Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Aslıhan Kapanşahin, 2 Kasım 2000 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. İstanbul doğumlu olan oyuncunun boyu 1.60 olurken kilosu ise 49’dur. Kapanşahin'in burcu akreptir ve saç ile göz rengi de kahverengidir. Ablası ve abisi olan oyuncunun babasının ismi ise Şevket Kapanşahin’dir.

Kapanşahin, ailesinin kendisini yönlendirmesi ile birlikte oyuncu olduğunu belirtmiş ve henüz 1 yaşındayken babasının kendisini küçük yaşlarda bir ajansa yazdırdığını açıklamıştır. Annesinin ise okulunu okumasında kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden genç isim, ablası ile abisinden de istediği her konuda destek gördüğünü açıklamıştır. Hayatında asla atlamayacağı isim olarak ise Neşe Çakır'ı gösteren ünlü oyuncu Aslıhan Kapanşahin, Çakır'ın kendisi için bir menajerden ziyade gerçek bir ablası gibi olduğunu söylemiştir. Özel hayat ya da herhangi farklı bir konuda ya da işle ilgili bir durumda Neşe Çakır'ın düşünceleri ile birlikte kendi hislerini anlamasında çok büyük bir yardımı olduğunu da belirtmiştir.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde ortaöğrenim eğitimini tamamlayan genç isim Aslıhan Kapanşahin, ortaokul zamanlarında da ailesi ve çevresinin göstermiş olduğu destek ile hayatının akışının değiştiğini açıklamıştır. Ortaokul son sınıfta bulunduğu sırada ailesinin desteği ve dışarıdan aldığı olumlu tepkiler ile tiyatro bölümünde okumaya karar verdiğini açıklayan genç oyuncu, profesyonel bir eğitim aldığını ve almaya da devam edeceğini söylemiştir.

Henüz 11 yaşındayken “Küçük Melek” isimli dizi ile televizyon macerasını adım atan yetenekli oyuncu Aslıhan Kapanşahin, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk isimli yapımda da “Mine” karakterine hayat vermiş de dikkatleri üzerine toplamıştır.

Kendisini uykucu, hayalperest ve biraz da agresif olarak tanımlayan genç isim insanlara izin verdiği kadarıyla kendi hayatında olduklarını söylemiş ve yapmış olduğu açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekmiştir.