Maaşın 15 Katı Kadar Vakıfbank Faizsiz Kredi Veriyor! Üstelik Emekli Olanlara 22 Katına Kadar Çıkıyor!

Vakıfbank tarafından faizsiz şekilde maaşın 15 katına kadar kredi alma hakkı tanıyor. Ayrıca emekli olan vatandaşlar 22 katına kadar bu tutar çıkabiliyor. Faizsiz kredi imkanı Vakıfbank’ta sizleri bekliyor.

Vakıfbank son duyurduğu kampanyası ile faizsiz kredi imkanı sunuyor. Emekli olanlara maaşın 22 katına kadar verilecek olan kredi imkanı için başvurular alınmaya başlandı. Kredi politikalarını sağlamanız halinde kredi başvurunuzdan gerektiği şekilde onay alabilmeniz mümkündür.

Kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara destek kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Vakıfbank aracılığı ile faizsiz destek kredisi sahibi olmak isteyenler için belirlenmiş olan şartlara uygunluğu halinde kredi verilmektedir. Aynı zamanda banka tarafından kurulmuş olan Vakıf Katılım Bankası aracılığı ile de faiz içermeyen İslami değerlere uygun kredi imkanı sunulmaktadır. Ayrıca Katılım bankaları aracılığı ile yapılacak olan hiçbir bankacılık işleminden faiz alınmamaktadır. Banka tarafından düzenlenen ihtiyaç kredisi 36 ay vade imkanı ile sunulacaktır. Aynı zamanda 3 ay ertelemeli şekilde ödenmeye başlanır.

Banka Kredi Şartları Nelerdir?

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka sicillerinin temiz olmasının yanı sıra düzenli bir gelir sahibi olması gerekmektedir. Banka tarafından açıklama ile 18 yaş üzerinde olan kişilere kredi imkanı tanındığını açıkladı. İhtiyaç kredisi olarak sunulacak olan desteklere ise anında onay alma şansı sunulacaktır. Kredi kullanmak isteyen vatandaşların emekli olması halinde kredi notlarında düşüklük görülse dahi bankadan kredi almaya hak kazanabilecektir. Bankalara karşı sorunlu olan kişilere ise onay verilmemektedir. Bundan dolayı da kredi almaları mümkün değildir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Faizsiz kredi imkanından yararlanmayı düşünüyorsanız 15 ya da 22 katı fark etmeksizin size yakın olan Vakıf Katılım bankası şubesine gitmeniz gerekmektedir. Yanınızda ise gelir belgesi ile kimlik belgenizi de gittiğinizde bulundurmalısınız. Mevcut bir iş yerinde çalışmanız devam ediyor ise en az son 12 aylık sigortası olduğunu gösterir belgeleri de yanında bulundurması ile kredi kullanabilmektedir. Yeni kredi almaya başlanıyor ise kefil eşliğinde verilmektedir.