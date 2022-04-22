Akbank, TEB, QNB Finansbank ve Denizbank Yaptı Yapacağını! Bankalar Aynı Nakit İmkanını 10.000 TL Olarak Duyurdu. 4 bankadan son dakika haberi geldi. Akbank TEB QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden 10.000 TL nakit alacak olan kişilere hemen ödemeli nakit kampanyası duyurusu geldi. Detaylar haberimizde geldi.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatan özel bankalar üzerinden sizlerde onbin tele kadar hızlı bir şekilde nakit kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi onayı alabilirsiniz. 10 bin TL'ye kadar ödenecek olan bu kredilerde banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini aynı gün içinde gerçekleştirecek ve SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra hemen nekadar kolay onayı aldığını görebilecek. Bankaların kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

Akbank, TEB, QNB Finansbank ve Denizbank SMS ile Kredi Başvurusu!

Akbank, TEB, QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, en kolay yöntemler ile birlikte başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu kampanyalarına katılabilir. Bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi için kimlik numarası üzerinden sorgulamaya girecek ve kredi notu uygun olması durumunda banka üzerinden hızlı bir şekilde onay alabilecek. Sizlere uygun olan bankayı seçtikten sonra başvurunuzu gerçekleştirirseniz hemen sonucunu alabilirsiniz. Bankaların, sizler için yapmış olduğu SMS kredi kampanyalarına şu şekilde başvuru yapabiliyorsunuz.

Akbank üzerinden SMS Kredi için kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderin.

TEB Bankası, SMS kredi başvurusu için TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına göndermeniz yeterli.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına göndermeleri gerekiyor.

Denizbank, SMS Kredi kampanyası olan cebimde kredi kampanyasına katılmak için cep telefonunuzun mesaj kısmından kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaj: 32 80 numarasına gönderin.

Verilen bankaların kampanyalarına katılarak sizlerde hemen hızlı bir şekilde 10.000 TL'ye kadar nakit ödemesi alabilirsiniz. Başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere verilecek olan krediyi hesabınıza yaptırabilmeniz için bankanın internet bankacılığı şifresini kullanmanız gerekiyor.