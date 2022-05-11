Hakim Dizisi Senaristleri Tepki Topladı

Hakim isimli televizyon dizisi projesi ABD'de büyük ses getiren ve beğeni toplayan Your Honor isimli projenin Türkiye uyarlaması olarak ekranlarda yer alıyordu. Çarpıcı hikayesi ve oyuncu kadrosunda bulunan güçlü isimlere rağmen izlenme oranlarında oldukça başarısız olan dizi son haftalarda arka sıralara düşmüştü. Seyirci grubunun arasında özellikle projenin orijinal haline izleyenler bu duruma açıklık getirdi ve konu hakkında yorumlarda bulundu. Projenin orijinal halini izleyen seyirci grubu Hakim isimli dizinin kötü izlenme oranları almasının sebepleri hakkında yorumlar gerçekleştirdi.

Yaklaşık olarak 5 hafta önce ekranlara gelmeye başlayan Hakim dizisi çarpıcı oyuncu kadrosu ile beğeni topluyordu. Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Hasibe Eren ve Ebru Özkan gibi oldukça iddialı isimlerden oluşan oyuncu kadrosu seyirci kitlesinde büyük bir heyecan yaratmıştı ve oyuncuların sergileyecekleri performanslar merak konusu olmuştu. Dizinin ABD'de yayınlanan orijinal versiyonunda gerçekler izleyici kitlesine tokat gibi çarpıyordu fakat Hakim Türkiye'de ise beklenen etkiyi gösteremedi. Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile Hakim dizisinin tutmaması için hiçbir neden ortada yokken dizi hayal kırıklığına uğratmıştı.

Birinci bölümünde bile reyting oranlarında oldukça kötü bir başlangıç yapan Hakim dizisi ilerleyen bölümlerde de herhangi bir gelişme gösterememiş ve beklentileri karşılayamamıştı. Arada yapılan yönetmen değişikliği bile izlenme oranlarında bir işe yaramamış ve dizi düşük sonuçlar almaya devam etmişti. Büyük iddialara rağmen yayın hayatına devam eden Hakim dizisinden daha sonra umutlar kesildi ve projenin yüksek oranlar alamayacağı konusunda yorumlar yapıldı.

Projenin özellikle orijinal halini izleyenlere göre dizinin başarısızlığının nedeni de belirtildi ve hikayenin yavaş bir şekilde akmasının bu durumun sebebi olduğu ifade edildi. Dizinin orjinalinde izleyici sıkılmıyor ve hikaye hızlı bir şekilde ilerliyordu. Türk versiyonunda ise bu durum tam tersine ilerledi ve seyirci kitlesi diziden sıkılmaya başladı.