Aşkın Tarifi Yarın Akşam Final Bölümünü Yayınlayacak!

Geçtiğimiz sezonda yayın hayatına başlayan bazı projeler için final kararı alan Kanal D, yine magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve dikkatleri üzerinde topladı. Kanalın elinde fazla sayıda yapım kalmadığı bilgisine ulaşılırken yeni projelerin olup olmadığı da merak edildi. Yaz sezonunda Baht Oyunu ve Aşkın Tarifi isimli televizyon dizisi projelerini seyirci kitlesi ile buluşturan Kanal D, düşük reytingler sebebi ile Aşkın Tarifi dizisi için final kararı aldı.

Yaz sezonunda izleyici kitlesi ile buluşan Baht Oyunu dizisi ilk bölümleri ile rakibi olan Ada Masalı’nın gerisinde kalmış ve hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat sonraki bölümlerde Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in doğaçlama oyunculuk performansı ve ekran uyumu ile büyük bir sıçrama yaşayan dizi, izleyicilerin gözdesi oldu ve en üst sıraları yükselmeyi başardı. Üstelik ilk bölümlerde gerisinde kaldığı Ada Masalı’nı bile geçmeyi başaran Baht Oyunu, yeni bölümleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak aynı durum Aşkın Tarifi isimli dizi için geçerli olmadı ve projeden kötü haber geldi.

Beklentilerin altında kalan reyting oranları sonunda Aşkın Tarifi dizisine final kararı aldırdı ve dizi hayranları alınan bu karar karşısında üzüntüye boğuldu. Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu'nun başrollerde bulunduğu projenin yarın akşam seyircilerle buluşacak olan 13. yeni bölümü ile ekranlara veda edeceği bilgisine ulaşıldı.

Bugüne kadar 12 bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturan Aşkın Tarifi dizisi, yarın akşam yayın hayatına bir son verecek. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu ise proje hakkında daha önce yapmış olduğu açıklamalarda karakterini severek oynadığını ve reytinglerin kendisini ilgilendirmediğini ifade etmişti. Bunun yanı sıra dizide elinden geleni yaptığını da açıklayan ünlü isim, reytinglerin ise yapımcı ile kanalın konusu olduğunu belirtmişti. 6 Eylül Pazartesi gününde Kanal D ekranlarında son bölümünü yayınlayacak olan dizi, bir daha ekranlarda yer almayacak.