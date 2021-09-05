Aziz Dizisi Hakkında Açıklanan Büyük Karar!

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayarak seyirci kitlesi ile buluşacak olan Aziz hakkında büyük bir karar açıklandı ve seyirci kitlesi konu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosu ile de dikkat çekmekte olan Aziz dizisi hakkında edinilen son bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Bir dönem yapımı olarak televizyon ekranlarında yer alacak olan projede Damla Sönmez, Simay Barlas ve Murat Yıldırım gibi birbirinden başarılı 3 oyuncu rol alacak. Yeni sezonun en çok dikkat çeken yapımlarından birisi olması beklenen proje hakkında detaylı bilgileri araştırıp hazırladık.

Yeni Show TV dizisi Aziz ile ilgili beklenen gün geldi ve izleyici kitlesi konu hakkında heyecana kapıldı. Oyuncu kadrosunun 6 Eylül Pazartesi gününde Antakya'da dizi çekimlerine başlayacağı öğrenildi ve konusu ile dikkat çeken projenin ne zaman yayın hayatına başlayacağı da merak edildi. İzleyici kitlesi 6 Eylül tarihinde çekimlerin başlaması ardından ilk fragmanın yayınlanmasını da bekleyecek. Dizi çekimlerinin başlaması sonrasında Aziz dizisinin fragmanının da kısa bir süre içerisinde yayınlanacağı ve izleyici kitlesi ile buluşacağı tahmin ediliyor.

Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Güven Murat Akpınar, Meral Çetinkaya ve Eren Hacısalihoğlu gibi pek çok deneyimli isimler de kadroda bulunmakta. Bunun yanı sıra dizi ekibine Aşk-ı Memnu'da Beşir karakterine hayat veren ünlü oyuncu Baran Akbulut'un da katılması dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Aziz isimli televizyon dizisi projesi yeni dönemin en iddialı yapımlarından biri olarak yayın hayatına başlayacak. Aksiyon ve aşk temaları ile yayın hayatına başlayacak olan dizi, oldukça başarılı bir oyuncu kadrosuna ve etkileyici hikayeye sahip. Dizinin hikayesinin 1930'lu yıllarda geçeceği bilgisi ulaşılırken Aziz karakterinin de bir Fransız askerinin ölümüne neden olacağı öğrenildi.