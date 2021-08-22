Aşkın Tarifi Final Yapıyor! Peki Baht Oyunu Bitecek Mi?

Salı akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşmaya devam eden başarılı dizi Baht Oyunu, son zamanlarda reyting sorunları ile baş etmeye çalışıyor. Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün yer aldığı Aşkın Tarifi isimli televizyon dizisi projesinin final kararı alması sonrasında Baht Oyunu izleyicileri de endişeye kapıldı.

Yapım, ekranlara verilen iki romantik komedi dizisinden biri için final kararı aldı ve izleyici kitlesi bu karar karşısında üzüntüye boğuldu. Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolünde yer aldığı Aşkın Tarifi isimli televizyon dizisi projesi 13. yeni bölümü ile final yaparak hayranlarına veda edecek. Son 3 bölüm ve kalan Aşkın Tarifi dizisinin düşük reytingler sebebi ile seyirci kitlesine veda edeceği bilgisine ulaşıldı. Kısa süre içerisinde yayından kaldırılacak olan Aşkın Tarifi dizisinin yanı sıra Baht Oyunu izleyicileri de düşüncelere daldı.

İzleyici kitlesi, Aşkın Tarifi isimli dizinin final yapacak olması sebebi ile hayal kırıklığı yaşarken yapımın aldığı karara da eleştirilerde bulundu. Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün dizisinin final yapacak olması Baht Oyunu dizisinin izleyici kitlesini de olumsuz anlamda etkiledi ve yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Son haftalarda düşük reytingler sebebi ile problemler yaşayan Baht Oyunu dizisinin alacağı karar araştırılmaya başlandı.

Cemre Baysal ile Aytaç Şaşmaz çiftinin başrolünde yer aldığı sevilen dizinin reytinglerinin ortalamanın altında seyrettiği şeklinde ifadeler kullanıldı. Eylül ayına sayılı günler kalması ile de dizi için karar günleri yaklaştı ve yapımın ne söyleyeceği merak edildi. Eylül ayı itibarı ile kanallar yeni dizileri ekranlara getirmeye başlayacak iken Baht Oyunu için yazılan kader de merak edildi. Oldukça sevilen ve izleyici kitlesinden de güçlü bir destek bulan Baht Oyunu, reytingler noktasında sorun yaşaması ile izleyicileri endişeye sürükledi.