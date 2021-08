Gökhan Gönül'ün Yetiştirme Yurduna Bırakılan Kardeşi Ortaya Çıktı!

Kocaeli'de yaşayan 27 yaşındaki Can Gönül'ün, küçük yaşlarda yetiştirme yurduna bırakıldığı ve tesadüfi bir şekilde milli futbolcu olan Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendiği öne sürüldü. Ailesine ulaşamadığını ifade eden Gönül, iş için kendisinden nüfus kayıt örneği çıkartmasını istediklerini ve bu şekilde bir ailesinin olduğunu öğrendiğini belirtti.

Can Gönül, bir ailesi olduğunu şans eseri öğrendiğini ifade etti ve 1994 doğumlu olduğunu söyledi. 2 yaşından 18 yaşına kadar yurtta büyüdüğünü açıklayan genç, garsonluk olsun koltuk fabrikası olsun pek çok yerde çalıştığını ancak çoğu zaman da işsiz kaldığını açıkladı. Bunun yanı sıra yurtta kalması sebebi ile memurluk hakkı tanındığını açıklayan Can Gönül, KPSS'ye girdiğini ve sınav iptal olduğu zaman kuraya kaldığını belirtti. Prada memur olduğunu dile getiren Can Gönül, kendilerine iş başvurusu için gerekli olan belgelerin tamamlanmasını söylediklerini aktardı. Daha sonra istenilen belgeler için nüfus kağıt örneği çıkarttığını belirten 27 yaşındaki Gönül, Nilüfer, Ahmet, Volkan, Hakan ve Gökhan Gönül isimlerinin ailesi olduğunun yazıldığını açıkladı.