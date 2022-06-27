Aşkın Kıyameti Filminde Bazı Sahneler Anlaşılmadı

Aşkın Kıyameti isimli film geçtiğimiz sene yaz aylarında Netflix için çekilmişti ve oyuncu kadrosu ile ilgi toplamıştı. Özellikle hukuk temalı proje olan Yargı dizisindeki güçlü oyunculuk performansı sonrasında başrolde bulunan Pınar Deniz’i izlemek isteyenlerin de merak ve heyecanla bekledikleri bir yapım olan film sonunda yayınlandı ve izleyiciyle buluştu. Kanal D dizisi olan Yargı isimli hukuk projesinde Ceylin karakterine hayat veren ve güçlü oyunculuğu ile beğeni toplayan Pınar Deniz hayranları Aşkın Kıyameti filmini izlemek için sabırsızlanıyordu.

Yiğit Kirazcı, Boran Kuzum ve Pınar Deniz'in beraber başrolünde yer aldığı filmi izleyen seyirci grubunun kafalarında soru işaretleri yer aldı. Film hakkında yapılan yorumlara bakıldığı zaman pek çok seyirci benzer yorumlarda bulundu ve dikkat çekti. Görsellik açısından oldukça doyurucu bir içerik sağlayan Aşkın Kıyameti dizisi için muhteşem doğada çekimler gerçekleşmişti. Netflix'te 20 Haziran tarihinde yayınlanan filmi izleyen seyirci grubunun büyük bir kısmı sosyal medya hesaplarından bazı yorumlarda bulundu. Filmde bazı konuları anlayamadıklarını belirten seyirci diğer taraftan genel olarak projeyi beğendiklerini de söyledi.

İzleyici kitlesi filmi genel olarak beğense de yapılan yorumlarda temel olarak aynı noktalara işaret edildi. Filmin bazı bölümlerinde tam oturmayan başlıkların olduğu konusunun altı çizildi. Bir seyirci ise filmin genel olarak güzel olduğunu anlatırken Lidya karakterinin neden evden ayrıldığının cevaplanmadığını yazdı. Diğer taraftan 4 ay boyunca komada kalan birinin anında yürümeye başlamasının da mantıksız olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra üçünün de ölüp ölmediğinin ya da Fırat'ın yaşayıp yaşamadığının da cevaplanmadığı söylenildi. En önemli nokta olarak ise yalnızca iki kere karşılaştıkları bir kadına bu kadar güvenmelerinin de kafa karıştırıcı olduğu hakkında yorumlar yapıldı. Bir grup izleyici ise filme karşı daha sert yorumlarda bulundu ve filmde senaryo ya da olay örgüsünün bulunmadığını açıkladı.